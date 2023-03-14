Спор между бизнесменом и мэрией из-за недостроенного ТРЦ вернули в курганский суд

В Кургане заново рассмотрят дело об аренде участка для ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский бизнесмен Нифтулла Нифтуллаев вынужден бороться с мэрией Кургана за стройку ТРЦ, в которую он вложил 80 млн рублей. Предприниматель с момента начала стройки засыпал землей заболоченный участок, вбил сваи. Но чиновники посчитали, что стройка не ведется и потребовали вернуть землю. Бизнесмен с этим решением не смирился. На днях Арбитражный суд Уральского округа отменил прежние решения курганских судов о правомерности действий мэрии. Информация об этом появилась на сайте суда.

Арбитражный суд ранее признавал правоту мэрии Кургана, расторгнувшей договор аренды земли под ТРЦ в Заозерном микрорайоне. «Исследовав доводы заявителя жалобы, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты подлежат отмене, дело — направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — говорится в постановлении.

В суде предприниматель заявил, что он платил арендные платежи, получал от мэрии предписания об активизации работ, получил разрешение на строительство. «Отказ в предоставлении в аренду земельного участка для завершения строительства препятствует предпринимателю завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию», — говорилось в иске.

Бизнесмену ранее отказывали в предоставлении аренды спорного участка из-за отсутствия объекта недвижимости на нем. Предоставленная в суд экспертиза показала, что степень готовности здания составляет 14%, подземные работы — 100%. В связи с неверной оценкой проведенных работ на участке дело вернули в Курган на пересмотр.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскому бизнесмену отказали в суде по иску к мэрии о возобновлении аренды. Предприниматель вложил в проект 80 миллионов рублей, однако в администрации отозвали право на аренду из-за затягивания строительства.