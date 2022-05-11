Мэрия Кургана требует от бизнесмена демонтировать недостроенный ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд приостановил разбирательства по иску мэрии Кургана к бизнесмену Нифтулле Нифтуллаеву с требованием освободить земельный участок, где началось строительство ТРЦ. Процесс будет возобновлен, когда суды закончат рассматривать другой иск, в соответствии с которым Нифтуллаев требует от мэрии заключить с ним новый договор аренды.

«Ходатайство представителя индивидуального предпринимателя Нифтуллаева удовлетворить. Приостановить производство по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу №А34-2253/2022», — говорится в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

В исковом заявлении, разбирательство по которому приостановили, администрация Кургана требовала от бизнесмена освободить земельный участок в Заозерном районе, демонтировать забор и объект незавершенного строительства. Другое дело, о котором идет речь в документе, возбуждено по иску Нифтуллаева, который требует от мэрии заключить с ним договор аренды земельного участка, чтобы завершить строительство ТРЦ.

Есть еще один иск мэрии к Нифтуллаеву. Чиновники требуют от бизнесмена 718 233 рубля неосновательного обогащения за пользование тем же участком. Рассмотрение этого дела отложено до 16 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2021 года мэрия Кургана отменила действие разрешения на строительство ТРЦ в 8-м микрорайоне Заозерного. В пресс-службе администрации поясняли URA.RU, что по состоянию на 1 апреля 2021 года строительство не началось, поэтому договор аренды участка расторгли в одностороннем порядке. Предприниматель заявлял, что с момента начала стройки он засыпал землей заболоченный участок глубиной до четырех метров. Работы требовали времени, чтобы земля утрамбовалась. На стройку уже затрачено более 80 млн рублей. Бизнесмен обратился в суд с требованиями заключить новый договор аренды и признать недействительным прекращение действия разрешения на строительство ТРЦ. Мэрия подала к Нифтуллаеву два встречных иска, требуя от него освободить участок и выплатить деньги.

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