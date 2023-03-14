РИА Новости: ЧВК «Вагнер» взяла завод в Артемовске

Российские военные взяли завод в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Завод в Бахмуте (Артемовске) взят под контроль бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили журналисты РИА Новости.
«Бойцы „Вагнера“ взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске. Помещение принадлежит заводу „Востокмаш“, оно находится на территории АЗОМа», — говорится в сообщении. На территории Артемовского завода по обработке цветных металлов в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский награждал военнослужащих.
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