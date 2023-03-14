РИА Новости: ЧВК «Вагнер» взяла завод в Артемовске

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Российские военные взяли завод в Бахмуте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Завод в Бахмуте (Артемовске) взят под контроль бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили журналисты РИА Новости.

«Бойцы „Вагнера“ взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске. Помещение принадлежит заводу „Востокмаш“, оно находится на территории АЗОМа», — говорится в сообщении. На территории Артемовского завода по обработке цветных металлов в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский награждал военнослужащих.

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Завод в Бахмуте (Артемовске) взят под контроль бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили журналисты РИА Новости. «Бойцы „Вагнера“ взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске. Помещение принадлежит заводу „Востокмаш“, оно находится на территории АЗОМа», — говорится в сообщении. На территории Артемовского завода по обработке цветных металлов в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский награждал военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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