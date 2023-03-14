Американский миллиардер вынес приговор экономике США

Американская экономика рушится прямо на глазах из-за вмешательства в нее правительства страны. Об этом заявил американский миллиардер, основатель компании, оказывающей финансовые услуги, Citadel Кен Гриффин.
«Произошла потеря финансовой дисциплины, из-за того, что правительство полностью спасало вкладчиков. <…> США должны быть государством с капиталистической экономикой, но она рушится прямо на наших глазах», — подчеркнул Кен Гриффин, передает The Financial Times. Основатель фонда подчеркнул, что Вашингтону не следовало вмешиваться, чтобы защитить всех вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB) после краха 10 марта.
Ранее сообщалось, что американский банк Silicon Valley Ban был признан банкротом. Это стало крупнейшим кризисом на финансовом рынке США, передает «Национальная служба новостей». Из-за этого также пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов, сообщает Life. На этой же неделе в США закрылся второй банк — Signature Bank.
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Американская экономика рушится прямо на глазах из-за вмешательства в нее правительства страны. Об этом заявил американский миллиардер, основатель компании, оказывающей финансовые услуги, Citadel Кен Гриффин. «Произошла потеря финансовой дисциплины, из-за того, что правительство полностью спасало вкладчиков. <…> США должны быть государством с капиталистической экономикой, но она рушится прямо на наших глазах», — подчеркнул Кен Гриффин, передает The Financial Times. Основатель фонда подчеркнул, что Вашингтону не следовало вмешиваться, чтобы защитить всех вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB) после краха 10 марта. Ранее сообщалось, что американский банк Silicon Valley Ban был признан банкротом. Это стало крупнейшим кризисом на финансовом рынке США, передает «Национальная служба новостей». Из-за этого также пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов, сообщает Life. На этой же неделе в США закрылся второй банк — Signature Bank.