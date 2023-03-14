В России ужесточили наказание за дискредитацию участников СВО

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Организационное собрание фракции политической партии
В России приняли закон о запрете дискредитации и клеветы, заявил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России приняли закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников спецоперации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Наказание суровое — до 15 лет лишения свободы», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Ранее Володин заявил о поправках в статье о дискредитации участников СВО. Он уточнил, что эта инициатива «защитит» всех участников СВО.

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В России приняли закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников спецоперации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях. «Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Наказание суровое — до 15 лет лишения свободы», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Ранее Володин заявил о поправках в статье о дискредитации участников СВО. Он уточнил, что эта инициатива «защитит» всех участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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