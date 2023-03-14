В России ужесточили наказание за дискредитацию участников СВО

В России приняли закон о запрете дискредитации и клеветы, заявил Вячеслав Володин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В России приняли закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников спецоперации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях.
«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Наказание суровое — до 15 лет лишения свободы», —
Ранее Володин заявил о поправках в статье о дискредитации участников СВО. Он уточнил, что эта инициатива «защитит» всех участников СВО.
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