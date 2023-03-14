Дерипаска описал сценарий краха финансовой системы США

Дерипаска: США рискуют потерять позиции в кредитном рейтинге и столкнуться с угрозой от Китая

14 марта 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Вашингтон не только рискует потерять позиции в кредитном рейтинге, но и столкнуться с угрозой своей экономике от КНР, заявил Олег Дерипаска Фото: Владимир Андреев © URA.RU После того как обанкротился банк Silicon Valley Bank (SVB), США потеряет позиции в высоком кредитном рейтинге ААА, а также столкнется с угрозой своей финансовой системы от Китая. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Вашингтон рискует потерять статус обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. <…> Но более опасна скрытая китайская угроза, <…> которая приведет к дефициту федерального бюджета страны», — подчеркнул Олег Дерипаска в своем telegram-канале. По его словам, если китайские банки перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то это в дальнейшем приведет к дефициту федерального бюджета США. Этому поспособствуют ставки по заимствованию американского Минфина на уровне 8-10%. Дерипаска также пояснил, что хоть кредитный рейтинг по сути ни на что не влияет, но он является элементом политического и психологического доминирования США в финансовой сфере. И теперь Вашингтон потеряет эти позиции. 10 марта 2023 года американский банк Silicon Valley Ban был признан банкротом. По словам американского миллиардера Кена Гриффина, экономика США рушится из-за вмешательства в нее властей.

После того как обанкротился банк Silicon Valley Bank (SVB), США потеряет позиции в высоком кредитном рейтинге ААА, а также столкнется с угрозой своей финансовой системы от Китая. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Вашингтон рискует потерять статус обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. <…> Но более опасна скрытая китайская угроза, <…> которая приведет к дефициту федерального бюджета страны», — подчеркнул Олег Дерипаска в своем telegram-канале. По его словам, если китайские банки перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то это в дальнейшем приведет к дефициту федерального бюджета США. Этому поспособствуют ставки по заимствованию американского Минфина на уровне 8-10%. Дерипаска также пояснил, что хоть кредитный рейтинг по сути ни на что не влияет, но он является элементом политического и психологического доминирования США в финансовой сфере. И теперь Вашингтон потеряет эти позиции. 10 марта 2023 года американский банк Silicon Valley Ban был признан банкротом. По словам американского миллиардера Кена Гриффина, экономика США рушится из-за вмешательства в нее властей.