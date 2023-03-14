Украинский пленный сообщил о бегстве командования ВСУ из Бахмута

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Из руководства ВСУ в Бахмуте остался только младший командный состав Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из руководства ВСУ в Бахмуте (Артемовске) остался только младший командный состав, а вышестоящее украинское командование покинуло город. Об этом заявил пленный военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.

«Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих — нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды», — рассказал Сергей Тарасюк, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что видел как бойцы националистического батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) запугивали украинское командование.

Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались с августа прошлого года. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уточнил, что ВСУ направляют в Бахмут до 10 тысяч мобилизованных граждан.

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Из руководства ВСУ в Бахмуте (Артемовске) остался только младший командный состав, а вышестоящее украинское командование покинуло город. Об этом заявил пленный военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк. «Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих — нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды», — рассказал Сергей Тарасюк, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что видел как бойцы националистического батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) запугивали украинское командование. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались с августа прошлого года. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уточнил, что ВСУ направляют в Бахмут до 10 тысяч мобилизованных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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