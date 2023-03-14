Украинский пленный сообщил о бегстве командования ВСУ из Бахмута

14 марта 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Из руководства ВСУ в Бахмуте остался только младший командный состав Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из руководства ВСУ в Бахмуте (Артемовске) остался только младший командный состав, а вышестоящее украинское командование покинуло город. Об этом заявил пленный военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк. «Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих — нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды», — рассказал Сергей Тарасюк, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что видел как бойцы националистического батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) запугивали украинское командование. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались с августа прошлого года. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уточнил, что ВСУ направляют в Бахмут до 10 тысяч мобилизованных граждан.

Из руководства ВСУ в Бахмуте (Артемовске) остался только младший командный состав, а вышестоящее украинское командование покинуло город. Об этом заявил пленный военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк. «Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих — нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды», — рассказал Сергей Тарасюк, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что видел как бойцы националистического батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) запугивали украинское командование. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались с августа прошлого года. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уточнил, что ВСУ направляют в Бахмут до 10 тысяч мобилизованных граждан.