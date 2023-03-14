Командир «Ахмата» оценил численность бойцов ВСУ в Бахмуте

Командир «Ахмата»: ВСУ стягивают в Бахмут до десяти тысяч мобилизованных

14 марта 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

В Бахмуте остался один участок под контролем ВСУ, уточнил Апты Алаудинов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют на удержание города Бахмут (Артемовск) до десяти тысяч мобилизованных украинцев. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов. «Туда подтягивались массово мобилизованные. <…> Надо отметить, что для удержания города было привлечено от 7 до 10 тысяч [бойцов] и средств, по моим подсчетам», — уточнил Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир «Ахмата» пояснил, что в городе остался один участок, через который украинские войска могут стягивать необходимые им силы. Ранее боец ЧВК «Вагнер» уточнил, что ВСУ не смогут долго держать оборону под Бахмутом. Недавно бойцы из частной компании захватили завод в городе по обработке ценных металлов. Также российская армия подходит к железной дороге, по которой ВСУ снабжают город, передает RT. В Киеве, в целом, признали невозможность серьезного наступления в Донбассе, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. С августа 2022 года начались активные боевые столкновения российской и украинской армий за город Бахмут. В боях активно принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер». Генерал ВСУ Александр Сырский признал их серьезной угрозой, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют на удержание города Бахмут (Артемовск) до десяти тысяч мобилизованных украинцев. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов. «Туда подтягивались массово мобилизованные. <…> Надо отметить, что для удержания города было привлечено от 7 до 10 тысяч [бойцов] и средств, по моим подсчетам», — уточнил Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Командир «Ахмата» пояснил, что в городе остался один участок, через который украинские войска могут стягивать необходимые им силы. Ранее боец ЧВК «Вагнер» уточнил, что ВСУ не смогут долго держать оборону под Бахмутом. Недавно бойцы из частной компании захватили завод в городе по обработке ценных металлов. Также российская армия подходит к железной дороге, по которой ВСУ снабжают город, передает RT. В Киеве, в целом, признали невозможность серьезного наступления в Донбассе, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. С августа 2022 года начались активные боевые столкновения российской и украинской армий за город Бахмут. В боях активно принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер». Генерал ВСУ Александр Сырский признал их серьезной угрозой, передают «Дни.ру».