Депутат Госдумы Валеев заявил об отсутствии планов на вторую волну мобилизации

15 марта 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Власти не собираются проводить вторую волну мобилизации, заявил Эрнест Валеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России не собираются проводить вторую волну мобилизации, а сообщения об этом являются фейками. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Такие фейки появляются на системной основе с небольшими перерывами. Цель понятна: чтобы будоражить общественное мнение, чтобы порождать неуверенность в обществе. Поэтому появление этих сообщений еще и в будущем, наверное, исключать нельзя. Они будут с завидным упрямством повторяться. Что касается каких-либо оснований для этого, то, по тем сведениям, которые есть у меня, теми знаниями, которыми я обладаю на сегодня, ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет», — сказал Эрнест Валеев. Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что второй волны мобилизации не будет. Она объяснила это тем, что на данный момент не исчерпаны возможности первой волны.

В России не собираются проводить вторую волну мобилизации, а сообщения об этом являются фейками. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Такие фейки появляются на системной основе с небольшими перерывами. Цель понятна: чтобы будоражить общественное мнение, чтобы порождать неуверенность в обществе. Поэтому появление этих сообщений еще и в будущем, наверное, исключать нельзя. Они будут с завидным упрямством повторяться. Что касается каких-либо оснований для этого, то, по тем сведениям, которые есть у меня, теми знаниями, которыми я обладаю на сегодня, ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет», — сказал Эрнест Валеев. Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что второй волны мобилизации не будет. Она объяснила это тем, что на данный момент не исчерпаны возможности первой волны.