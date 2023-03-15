Депутат Госдумы Валеев заявил об отсутствии планов на вторую волну мобилизации

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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, призывники, срочники, железнодорожная станция егоршино
Власти не собираются проводить вторую волну мобилизации, заявил Эрнест Валеев Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В России не собираются проводить вторую волну мобилизации, а сообщения об этом являются фейками. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Такие фейки появляются на системной основе с небольшими перерывами. Цель понятна: чтобы будоражить общественное мнение, чтобы порождать неуверенность в обществе. Поэтому появление этих сообщений еще и в будущем, наверное, исключать нельзя. Они будут с завидным упрямством повторяться. Что касается каких-либо оснований для этого, то, по тем сведениям, которые есть у меня, теми знаниями, которыми я обладаю на сегодня, ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет», — сказал Эрнест Валеев.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что второй волны мобилизации не будет. Она объяснила это тем, что на данный момент не исчерпаны возможности первой волны.

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В России не собираются проводить вторую волну мобилизации, а сообщения об этом являются фейками. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Такие фейки появляются на системной основе с небольшими перерывами. Цель понятна: чтобы будоражить общественное мнение, чтобы порождать неуверенность в обществе. Поэтому появление этих сообщений еще и в будущем, наверное, исключать нельзя. Они будут с завидным упрямством повторяться. Что касается каких-либо оснований для этого, то, по тем сведениям, которые есть у меня, теми знаниями, которыми я обладаю на сегодня, ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет», — сказал Эрнест Валеев. Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что второй волны мобилизации не будет. Она объяснила это тем, что на данный момент не исчерпаны возможности первой волны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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