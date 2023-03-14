Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения 14 марта 2023 в 18:43 Размер текста - 17 + По факту покушения было возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал «Следком» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель главы администрации Каховского административного района Херсонской области попал в больницу после покушения на его жизнь. Об этом сообщает следственный комитет РФ по Херсонской области. «По данным следствия, 13 марта, около 12 часов было заложено самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. <…> В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — уточняется в telegram-канале «Следком». Уточняется, что взрывное устройство было заложено в близости от общественного места — кафе. Возбуждено уголовное дело. Проходят необходимые следственные мероприятия. Ранее в Приднестровье (Молдавской республики) заявили о подготовке теракта на делегацию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ. Заместитель главы администрации Каховского административного района Херсонской области попал в больницу после покушения на его жизнь. Об этом сообщает следственный комитет РФ по Херсонской области. «По данным следствия, 13 марта, около 12 часов было заложено самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. <…> В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — уточняется в telegram-канале «Следком». Уточняется, что взрывное устройство было заложено в близости от общественного места — кафе. Возбуждено уголовное дело. Проходят необходимые следственные мероприятия. Ранее в Приднестровье (Молдавской республики) заявили о подготовке теракта на делегацию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям