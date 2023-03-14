Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения

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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, пожарище, ск рф, следственный комитет россии, место происшествия, место пожара
По факту покушения было возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал «Следком» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы администрации Каховского административного района Херсонской области попал в больницу после покушения на его жизнь. Об этом сообщает следственный комитет РФ по Херсонской области.

«По данным следствия, 13 марта, около 12 часов было заложено самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. <…> В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — уточняется в telegram-канале «Следком».

Уточняется, что взрывное устройство было заложено в близости от общественного места — кафе. Возбуждено уголовное дело. Проходят необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Приднестровье (Молдавской республики) заявили о подготовке теракта на делегацию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ.

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Заместитель главы администрации Каховского административного района Херсонской области попал в больницу после покушения на его жизнь. Об этом сообщает следственный комитет РФ по Херсонской области. «По данным следствия, 13 марта, около 12 часов было заложено самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. <…> В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — уточняется в telegram-канале «Следком». Уточняется, что взрывное устройство было заложено в близости от общественного места — кафе. Возбуждено уголовное дело. Проходят необходимые следственные мероприятия. Ранее в Приднестровье (Молдавской республики) заявили о подготовке теракта на делегацию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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