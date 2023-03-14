В Приднестровье заявили о подготовке теракта на делегацию ОБСЕ

В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) готовился теракт против делегации ОБСЕ. Об этом сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.
«Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев», — приводит слова Анатолия Гурецкого telegram-канал ТСВ «Приднестровье». По данным телеканала, 14 февраля в Бендеры на переговоры с главой Приднестровья Вадимом Красносельским приезжал председатель ОБСЕ Буяр Османи. В делегацию входили 20 человек.
На прошлой неделе стало известно о предотвращении покушения на президента ПМР Красносельского. Приднестровский лидер заранее был оповещен о подготовке теракта. По имеющейся информации, покушение готовилось под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Летом 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявлял о готовности ответить ударом Приднестровью, если оттуда будут поступать угрозы Киеву.
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В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) готовился теракт против делегации ОБСЕ. Об этом сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий. «Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев», — приводит слова Анатолия Гурецкого telegram-канал ТСВ «Приднестровье». По данным телеканала, 14 февраля в Бендеры на переговоры с главой Приднестровья Вадимом Красносельским приезжал председатель ОБСЕ Буяр Османи. В делегацию входили 20 человек. На прошлой неделе стало известно о предотвращении покушения на президента ПМР Красносельского. Приднестровский лидер заранее был оповещен о подготовке теракта. По имеющейся информации, покушение готовилось под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Летом 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявлял о готовности ответить ударом Приднестровью, если оттуда будут поступать угрозы Киеву.