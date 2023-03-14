В Запорожье заявили о планах ВСУ активизироваться в конце марта

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, наемник, stock
В районе 20-х чисел марта ВСУ готовят наступление, заявил Евгений Балицкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовится активизироваться в ходе конфликта с Россией в конце марта. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. О том, какие именно действия совершит украинская армия глава региона, однако, не сообщил.

«Мы знаем, что в районе 20-х чисел противник (Вооруженные силы Украины — прим. URA.RU) готовят активные действия», — подчеркнул Евгений Балицкий. Его слова приводит РИА Новости.

Тем не менее он уточнил, что пока не знает, какие конкретные действия предпримет Украина. По его мнению, это может быть как и реальная атака, так и просто отвлекающий маневр. Такие выводы Балицкий сделал на основе информации, что украинские подразделения получили распоряжение быть готовыми к 20-му числу этого месяца.

Ранее украинское командование сообщало о контрнаступлении в Бахмуте (Артемовске). По словам командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, это поможет украинской стороне выиграть время. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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Украина готовится активизироваться в ходе конфликта с Россией в конце марта. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. О том, какие именно действия совершит украинская армия глава региона, однако, не сообщил. «Мы знаем, что в районе 20-х чисел противник (Вооруженные силы Украины — прим. URA.RU) готовят активные действия», — подчеркнул Евгений Балицкий. Его слова приводит РИА Новости. Тем не менее он уточнил, что пока не знает, какие конкретные действия предпримет Украина. По его мнению, это может быть как и реальная атака, так и просто отвлекающий маневр. Такие выводы Балицкий сделал на основе информации, что украинские подразделения получили распоряжение быть готовыми к 20-му числу этого месяца. Ранее украинское командование сообщало о контрнаступлении в Бахмуте (Артемовске). По словам командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, это поможет украинской стороне выиграть время. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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