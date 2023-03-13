Мэр Кургана пообещала жителям отдаленных микрорайонов новые автобусы

В курганские микрорайоны будут ходить автобусы большей вместимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Глава Кургана Елена Ситникова пообещала жителям микрорайонов Черемухово и Нижняя Утятка новые автобусы большей вместимости. Об этом мэр написала в своем telegram-канале по итогу встречи с председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и перевозчиками.

«Основной вопрос, который задают ТОСовцы, связан с вместительностью автобусов. Отрабатываем. Начали обновлять подвижной состав. В том числе, на данные микрорайоны выйдут автобусы большей вместимости», — сообщила Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Черемухово из-за отсутствия автобусов создали специальный чат помощи и подвозят друг друга бесплатно до центра города и обратно. Транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый, стартовала в Кургане в начале января.