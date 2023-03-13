13 марта 2023

Мэр Кургана пообещала жителям отдаленных микрорайонов новые автобусы

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Город. Разное. Курган, автобусная остановка, пассажир, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
В курганские микрорайоны будут ходить автобусы большей вместимости Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Глава Кургана Елена Ситникова пообещала жителям микрорайонов Черемухово и Нижняя Утятка новые автобусы большей вместимости. Об этом мэр написала в своем telegram-канале по итогу встречи с председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и перевозчиками.

«Основной вопрос, который задают ТОСовцы, связан с вместительностью автобусов. Отрабатываем. Начали обновлять подвижной состав. В том числе, на данные микрорайоны выйдут автобусы большей вместимости», — сообщила Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Черемухово из-за отсутствия автобусов создали специальный чат помощи и подвозят друг друга бесплатно до центра города и обратно. Транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый, стартовала в Кургане в начале января.

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Глава Кургана Елена Ситникова пообещала жителям микрорайонов Черемухово и Нижняя Утятка новые автобусы большей вместимости. Об этом мэр написала в своем telegram-канале по итогу встречи с председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и перевозчиками. «Основной вопрос, который задают ТОСовцы, связан с вместительностью автобусов. Отрабатываем. Начали обновлять подвижной состав. В том числе, на данные микрорайоны выйдут автобусы большей вместимости», — сообщила Ситникова. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Черемухово из-за отсутствия автобусов создали специальный чат помощи и подвозят друг друга бесплатно до центра города и обратно. Транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый, стартовала в Кургане в начале января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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