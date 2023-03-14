Полковник Литовкин: Зеленский обменяет 10 тысяч солдат на деньги Запада

14 марта 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ не смогут бежать из Артемовска, сказал Виктор Литовкин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский готов оставить умирать 10 тысяч солдат ВСУ в Артемовске (Бахмут) ради получения денег от стран Запада. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Зеленскому это (удерживать Артемовск — прим. URA.RU) нужно затем, чтобы он показал своим кураторам американским, что не зря ему поставляют оружие, деньги, что они сражаются до последнего украинца. Это такая у него работа. Иначе ему ни денег, ни оружия не дадут, если он будет все время отступать», — сказал Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что сами украинские войска не могут покинуть город. «Они просто своих людей уничтожают. Там около 10 тысяч солдат и офицеров ВСУ, значит, они будут или убиты, или взяты в плен. Артемовск мы все равно возьмем. Сопротивляться смысла большого нет. Они вынуждены удерживать город. Во-первых, подчиняясь приказу. Во-вторых, у них за спиной загрядотряды, которые, если они побегут, будут расстреливать. Так что пусть ждут своей судьбы», — добавил военный обозреватель. Ранее Зеленский принял решение продолжать удерживать Артемовск. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский готов оставить умирать 10 тысяч солдат ВСУ в Артемовске (Бахмут) ради получения денег от стран Запада. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Зеленскому это (удерживать Артемовск — прим. URA.RU) нужно затем, чтобы он показал своим кураторам американским, что не зря ему поставляют оружие, деньги, что они сражаются до последнего украинца. Это такая у него работа. Иначе ему ни денег, ни оружия не дадут, если он будет все время отступать», — сказал Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что сами украинские войска не могут покинуть город. «Они просто своих людей уничтожают. Там около 10 тысяч солдат и офицеров ВСУ, значит, они будут или убиты, или взяты в плен. Артемовск мы все равно возьмем. Сопротивляться смысла большого нет. Они вынуждены удерживать город. Во-первых, подчиняясь приказу. Во-вторых, у них за спиной загрядотряды, которые, если они побегут, будут расстреливать. Так что пусть ждут своей судьбы», — добавил военный обозреватель. Ранее Зеленский принял решение продолжать удерживать Артемовск. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания России.