Залужный объяснил, почему ВСУ не отступают из Бахмута

Главком ВСУ назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта
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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удержание Бахмута (Артемовска) является ключевым в обороне Киевом всего фронта. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта», — написал он в Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего принял решение, что Киев продолжит удерживать Бахмут. Украинские подразделения в районе города ежемесячно теряют порядка 10-11 тысяч человек, рассказывал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все вышестоящее украинское командование покинуло Бахмут, сообщал военнопленный.

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Удержание Бахмута (Артемовска) является ключевым в обороне Киевом всего фронта. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. «Оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта», — написал он в Telegram. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего принял решение, что Киев продолжит удерживать Бахмут. Украинские подразделения в районе города ежемесячно теряют порядка 10-11 тысяч человек, рассказывал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все вышестоящее украинское командование покинуло Бахмут, сообщал военнопленный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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