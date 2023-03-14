Залужный объяснил, почему ВСУ не отступают из Бахмута

Удержание Бахмута (Артемовска) является ключевым в обороне Киевом всего фронта. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
«Оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта», — написал он в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего принял решение, что Киев продолжит удерживать Бахмут. Украинские подразделения в районе города ежемесячно теряют порядка 10-11 тысяч человек, рассказывал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все вышестоящее украинское командование покинуло Бахмут, сообщал военнопленный.
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