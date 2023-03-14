Белый дом: сбитый над Черным морем беспилотник США не нарушал пространство РФ

США не нарушали воздушное пространство России, запуская беспилотник над водами Черного моря. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя столкновение российского истребителя и американского беспилотника.
«Это было международное воздушное пространство», — сказал Джон Кирби во время телефонной конференции с журналистами. Его слова передает американский корреспондент, освещающий тематику международной безопасности Аманда Масьяс в Twitter.
Ранее сообщалось, что над Черным морем беспилотник США MQ-9 Reaper столкнулся с российским Су-27. Тогда командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер заявил, что их беспилотник выполнял обычные задачи.
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