Белый дом: сбитый над Черным морем беспилотник США не нарушал пространство РФ

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Беспилотник США был в международном воздушном пространстве, заявил Джон Кирби Фото:

США не нарушали воздушное пространство России, запуская беспилотник над водами Черного моря. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя столкновение российского истребителя и американского беспилотника.

«Это было международное воздушное пространство», — сказал Джон Кирби во время телефонной конференции с журналистами. Его слова передает американский корреспондент, освещающий тематику международной безопасности Аманда Масьяс в Twitter.

Ранее сообщалось, что над Черным морем беспилотник США MQ-9 Reaper столкнулся с российским Су-27. Тогда командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер заявил, что их беспилотник выполнял обычные задачи.

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США не нарушали воздушное пространство России, запуская беспилотник над водами Черного моря. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя столкновение российского истребителя и американского беспилотника. «Это было международное воздушное пространство», — сказал Джон Кирби во время телефонной конференции с журналистами. Его слова передает американский корреспондент, освещающий тематику международной безопасности Аманда Масьяс в Twitter. Ранее сообщалось, что над Черным морем беспилотник США MQ-9 Reaper столкнулся с российским Су-27. Тогда командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер заявил, что их беспилотник выполнял обычные задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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