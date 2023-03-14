Вашингтон вызвал посла России в связи с инцидентом над Черным морем

Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Госдепартамент в связи с предполагаемым столкновением российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Инцидент мог иметь место над Черным морем. С соответствующим заявлением выступил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Госдепартамент США вызывает посла России Анатолия Антонова в связи с перехватом российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Черным морем», — заявил Прайс в ходе пресс-брифинга для журналистов, запись опубликована на официальном сайте ведомства.
Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер предположил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В Белом доме также заявили, что Штаты не нарушали воздушное пространство РФ, запуская беспилотник. URA.RU отправило запрос в Минобороны России с целью подтвердить информацию о столкновении российского истребителя с американским беспилотником. Ответ ожидается.
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