Вашингтон вызвал посла России в связи с инцидентом над Черным морем

14 марта 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

США вызвали посла РФ в Вашингтоне в связи с инцидентом с БПЛА и российским Су-27 Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Госдепартамент в связи с предполагаемым столкновением российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Инцидент мог иметь место над Черным морем. С соответствующим заявлением выступил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. «Госдепартамент США вызывает посла России Анатолия Антонова в связи с перехватом российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Черным морем», — заявил Прайс в ходе пресс-брифинга для журналистов, запись опубликована на официальном сайте ведомства. Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер предположил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В Белом доме также заявили, что Штаты не нарушали воздушное пространство РФ, запуская беспилотник. URA.RU отправило запрос в Минобороны России с целью подтвердить информацию о столкновении российского истребителя с американским беспилотником. Ответ ожидается.

Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Госдепартамент в связи с предполагаемым столкновением российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Инцидент мог иметь место над Черным морем. С соответствующим заявлением выступил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. «Госдепартамент США вызывает посла России Анатолия Антонова в связи с перехватом российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Черным морем», — заявил Прайс в ходе пресс-брифинга для журналистов, запись опубликована на официальном сайте ведомства. Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер предположил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В Белом доме также заявили, что Штаты не нарушали воздушное пространство РФ, запуская беспилотник. URA.RU отправило запрос в Минобороны России с целью подтвердить информацию о столкновении российского истребителя с американским беспилотником. Ответ ожидается.