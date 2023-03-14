В военкомате Пермского края уточнили условия для набора контрактников

15 марта 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

В военкоматах Прикамья начался набор контрактников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае на контрактную службу набирают граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Условия набора военнослужащих представил военкомат Ильинского округа, их приводит на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Ильинского. Военный комиссариат Ильинского округа производит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 65 лет, годные по состоянию здоровья. Денежное довольствие — от 30 до 45 тысяч в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет). При заключении контракта на один год и более — единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей и единовременно региональная денежная выплата», — говорится в объявлении. URA.RU рассказывало, что в России этой весной развернется масштабная информационная кампания по набору контрактников в армию. В Вооруженные силы РФ планируется набрать порядка 400 тысяч профессиональных солдат. Перми пункт отбора на военную службу по контракту уже приступил к формированию новых батальонов.

В Пермском крае на контрактную службу набирают граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Условия набора военнослужащих представил военкомат Ильинского округа, их приводит на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Ильинского. Военный комиссариат Ильинского округа производит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 65 лет, годные по состоянию здоровья. Денежное довольствие — от 30 до 45 тысяч в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет). При заключении контракта на один год и более — единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей и единовременно региональная денежная выплата», — говорится в объявлении. URA.RU рассказывало, что в России этой весной развернется масштабная информационная кампания по набору контрактников в армию. В Вооруженные силы РФ планируется набрать порядка 400 тысяч профессиональных солдат. Перми пункт отбора на военную службу по контракту уже приступил к формированию новых батальонов.