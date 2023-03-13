В Пермском крае формируют новые батальоны для отправки на СВО

14 марта 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Желающих подписать контракт с Минобороны РФ ждут в пункте отбора на военную службу по контракту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае приступают к формированию новых батальонов для участия в спецоперации. Видеоролики о наборе контрактников появились в группе «Боевого братства» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме В Перми открыли горячую линию для записи в батальоны добровольцев «Пермский краевой военкомат формирует новые батальоны. Из тех, что наиболее на слуху — „Молот“, теперь на очереди новые названия и военная специализация», — говорится в представленной на странице сообщества информации. Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ, пермякам необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. В Перми набор ведется по адресу: улица Монастырская, 53Б. Военнослужащим, которые будут участвовать в спецоперации, обещают платить 170 до 200 тысяч рублей в месяц, еще 8 тысяч рублей — ежедневно за участие в активных наступательных действиях. Участникам СВО положены страховые выплаты, статус ветерана боевых действий, бесплатное обследование, лечение и другие льготы. Источник URA.RU, знакомый с подробностями набора, рассказал, что «речь идет исключительно о наборе контрактников». «Это не добровольческие батальоны наподобие БАРС (Боевой активный резерв страны — URA.RU)», — пояснил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в военкомат Пермского края, ответ к моменту опубликования новости не поступил. В Пермском крае в 2022 году, помимо «Молота», был сформирован добровольческий батальон «Парма». Кроме того, свой батальон «Ермак» сформировали пермяки из числа мобилизованных, находившихся в Тюмени во время подготовки. О том, что в России готовится к проведению масштабная информационная кампания по набору контрактников, URA.RU подробно писало. Предполагается, что из Пермского края в Вооруженные силы РФ поступят несколько тысяч военнослужащих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае приступают к формированию новых батальонов для участия в спецоперации. Видеоролики о наборе контрактников появились в группе «Боевого братства» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Пермский краевой военкомат формирует новые батальоны. Из тех, что наиболее на слуху — „Молот“, теперь на очереди новые названия и военная специализация», — говорится в представленной на странице сообщества информации. Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ, пермякам необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. В Перми набор ведется по адресу: улица Монастырская, 53Б. Военнослужащим, которые будут участвовать в спецоперации, обещают платить 170 до 200 тысяч рублей в месяц, еще 8 тысяч рублей — ежедневно за участие в активных наступательных действиях. Участникам СВО положены страховые выплаты, статус ветерана боевых действий, бесплатное обследование, лечение и другие льготы. Источник URA.RU, знакомый с подробностями набора, рассказал, что «речь идет исключительно о наборе контрактников». «Это не добровольческие батальоны наподобие БАРС (Боевой активный резерв страны — URA.RU)», — пояснил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в военкомат Пермского края, ответ к моменту опубликования новости не поступил. В Пермском крае в 2022 году, помимо «Молота», был сформирован добровольческий батальон «Парма». Кроме того, свой батальон «Ермак» сформировали пермяки из числа мобилизованных, находившихся в Тюмени во время подготовки. О том, что в России готовится к проведению масштабная информационная кампания по набору контрактников, URA.RU подробно писало. Предполагается, что из Пермского края в Вооруженные силы РФ поступят несколько тысяч военнослужащих.