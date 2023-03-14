14 марта 2023

Курганскому медику вынесли приговор за продажу фальшивых сертификатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недействительные qr-коды после сбоя на Госуслугах. Екатеринбург, недействительный куаркод, нерабочий qr-код, вакцинация covid19
В Кургане вынесли приговор медику за фальшивые сертификаты Фото:

В Кургане суд признал виновной бывшего медработника, которую обвиняли в продаже сертификатов о вакцинации коронавируса в составе организованной группы. О приговоре рассказали в прокуратуре Курганской области.

«Городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ), одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Деяния <…> совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщили в ведомстве. Женщина получила наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Преступления совершались в июле 2021 года. Тогда женщина в сговоре с коллегами выписывала фальшивые сертификаты о проведенной вакцинации и вносила в базу данных. Было доказано более 80 случаев внесения в базу данных фальшивых сертификатов. Сумма вознаграждения составила более 80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане нашли десятки случаев покупки QR-кодов. Сотрудники поликлиники за деньги оформляли и вносили в систему несоответствующие действительности данные.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Кургане суд признал виновной бывшего медработника, которую обвиняли в продаже сертификатов о вакцинации коронавируса в составе организованной группы. О приговоре рассказали в прокуратуре Курганской области. «Городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ), одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Деяния <…> совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщили в ведомстве. Женщина получила наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Преступления совершались в июле 2021 года. Тогда женщина в сговоре с коллегами выписывала фальшивые сертификаты о проведенной вакцинации и вносила в базу данных. Было доказано более 80 случаев внесения в базу данных фальшивых сертификатов. Сумма вознаграждения составила более 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане нашли десятки случаев покупки QR-кодов. Сотрудники поликлиники за деньги оформляли и вносили в систему несоответствующие действительности данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...