Курганскому медику вынесли приговор за продажу фальшивых сертификатов

15 марта 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Кургане вынесли приговор медику за фальшивые сертификаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане суд признал виновной бывшего медработника, которую обвиняли в продаже сертификатов о вакцинации коронавируса в составе организованной группы. О приговоре рассказали в прокуратуре Курганской области. «Городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ), одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Деяния <…> совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщили в ведомстве. Женщина получила наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Преступления совершались в июле 2021 года. Тогда женщина в сговоре с коллегами выписывала фальшивые сертификаты о проведенной вакцинации и вносила в базу данных. Было доказано более 80 случаев внесения в базу данных фальшивых сертификатов. Сумма вознаграждения составила более 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане нашли десятки случаев покупки QR-кодов. Сотрудники поликлиники за деньги оформляли и вносили в систему несоответствующие действительности данные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане суд признал виновной бывшего медработника, которую обвиняли в продаже сертификатов о вакцинации коронавируса в составе организованной группы. О приговоре рассказали в прокуратуре Курганской области. «Городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ), одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Деяния <…> совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщили в ведомстве. Женщина получила наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Преступления совершались в июле 2021 года. Тогда женщина в сговоре с коллегами выписывала фальшивые сертификаты о проведенной вакцинации и вносила в базу данных. Было доказано более 80 случаев внесения в базу данных фальшивых сертификатов. Сумма вознаграждения составила более 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане нашли десятки случаев покупки QR-кодов. Сотрудники поликлиники за деньги оформляли и вносили в систему несоответствующие действительности данные.