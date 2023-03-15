Депутат получил повестку после того, как не встал во время гимна РФ

В Калужской области депутат Александр Лепендин получил повестку в военкомат. До этого он отказался встать во время исполнения российского гимна на отчете главы Малоярославецкого района.
«В Калужской области депутату Малоярославецкого райсобрания Александру Лепендину, которого подвергли критике из-за того, что он не встал во время исполнения гимна России, пришла повестка в военкомат», — сообщают журналисты издания «Калужские новости». Авторы отмечают, что повестку депутат получил во время заседания комиссии по депутатской этике.
Туда Лепендина пригласили после произошедшего на отчете главы. Оправдывая свой поступок, Лепендин сослался на усталость после тренировки, поэтому не смог встать. По одной из версий, депутат получил повестку в военкомат для сверки данных.
Ранее в Воронежской области жителям начали вручать повестки. В администрации подчеркнули, что это только с целью обновления данных воинского учета. Также корреспондент URA.RU уточнял, что курганский депутат предложил начинать заседания думы с гимна РФ.
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