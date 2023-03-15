В Екатеринбург тайно прилетел статусный немецкий дипломат. Видео

Заместитель посла Германии Анке Хольштайн прилетела в Екатеринбург с тайным визитом

15 марта 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

По версии инсайдера, Анке Хольштайн встретится с единомышленниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель посла Германии в России Анке Хольштайн 15 марта прилетела в Екатеринбург с неофициальным визитом. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Анке Хольштайн прилетела в Кольцово сегодня днем», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дипломат уже прошла все проверки в аэропорту и приступила к основной программе визита. Цели ее поездки не раскрываются, но, по предположениям инсайдера, Хольштайн готовится к встречам с единомышленниками, хотя официальных анонсов приезда в Екатеринбург ранее не публиковалось. Очевидцы заметили Хольштайн на выходе из аэропорта и поделились снятыми кадрами. URA.RU направило запрос на сайте представительства Германии в России. Ответ на момент публикации не поступил. Хольштайн стала постоянным заместителем посла Германии с января 2023 года. Ранее она была послом государства в городе Скопье (Северная Македония).

Заместитель посла Германии в России Анке Хольштайн 15 марта прилетела в Екатеринбург с неофициальным визитом. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Анке Хольштайн прилетела в Кольцово сегодня днем», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дипломат уже прошла все проверки в аэропорту и приступила к основной программе визита. Цели ее поездки не раскрываются, но, по предположениям инсайдера, Хольштайн готовится к встречам с единомышленниками, хотя официальных анонсов приезда в Екатеринбург ранее не публиковалось. Очевидцы заметили Хольштайн на выходе из аэропорта и поделились снятыми кадрами. URA.RU направило запрос на сайте представительства Германии в России. Ответ на момент публикации не поступил. Хольштайн стала постоянным заместителем посла Германии с января 2023 года. Ранее она была послом государства в городе Скопье (Северная Македония).