Заместитель посла Германии в России Анке Хольштайн 15 марта прилетела в Екатеринбург с неофициальным визитом. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Анке Хольштайн прилетела в Кольцово сегодня днем», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дипломат уже прошла все проверки в аэропорту и приступила к основной программе визита.
Цели ее поездки не раскрываются, но, по предположениям инсайдера, Хольштайн готовится к встречам с единомышленниками, хотя официальных анонсов приезда в Екатеринбург ранее не публиковалось. Очевидцы заметили Хольштайн на выходе из аэропорта и поделились снятыми кадрами.
URA.RU направило запрос на сайте представительства Германии в России. Ответ на момент публикации не поступил.
Хольштайн стала постоянным заместителем посла Германии с января 2023 года. Ранее она была послом государства в городе Скопье (Северная Македония).
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