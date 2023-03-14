Сбежавшего из колонии насильника заметили в Перми

15 марта 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Мужчину увидели в одном из автобусов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Сбежавший из колонии в Соликамске опасный преступник был замечен в Перми 14 марта. Об этом читательница URA.RU, заметившая мужчину очень похожего на насильника, рассказала агентству. «14 марта я зашла в автобус, который ехал из микрорайона Молодежный на Гайву, вместе с нами зашел странный мужчина, который что-то бубнил себе под нос. Когда к нему подошла кондуктор, он отказался оплачивать проезд, кричал, что он из Соликамска, буянил. Мужчина был очень похож на опубликованные в интернете фотографии сбежавшего заключенного: нос, глаза, осанка — все то же самое. Еще на нем была надета телогрейка очень похожая на тюремную», — рассказала пермячка URA.RU. Во время перепалки между кондуктором и водителем автобуса, пермячка заметила, что мужчина обут в очень легкие кроссовки черного цвета. По словам женщины, мужчину пытались высадить автобуса, но одна из пассажирок оплатила за его проезд. На следующей остановке он вышел сам. В полицию пермячка обращаться не стала, поскольку на тот момент не знала ни имени преступника, ни того как он выглядит. Заключенный сбежал из ИК-1 в Соликамске 13 марта. Он уже неоднократно судим за различные преступления, включая похищение людей и изнасилования. Перед побегом он был переведен в колонию-поселение из-за хороших характеристик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сбежавший из колонии в Соликамске опасный преступник был замечен в Перми 14 марта. Об этом читательница URA.RU, заметившая мужчину очень похожего на насильника, рассказала агентству. «14 марта я зашла в автобус, который ехал из микрорайона Молодежный на Гайву, вместе с нами зашел странный мужчина, который что-то бубнил себе под нос. Когда к нему подошла кондуктор, он отказался оплачивать проезд, кричал, что он из Соликамска, буянил. Мужчина был очень похож на опубликованные в интернете фотографии сбежавшего заключенного: нос, глаза, осанка — все то же самое. Еще на нем была надета телогрейка очень похожая на тюремную», — рассказала пермячка URA.RU. Во время перепалки между кондуктором и водителем автобуса, пермячка заметила, что мужчина обут в очень легкие кроссовки черного цвета. По словам женщины, мужчину пытались высадить автобуса, но одна из пассажирок оплатила за его проезд. На следующей остановке он вышел сам. В полицию пермячка обращаться не стала, поскольку на тот момент не знала ни имени преступника, ни того как он выглядит. Заключенный сбежал из ИК-1 в Соликамске 13 марта. Он уже неоднократно судим за различные преступления, включая похищение людей и изнасилования. Перед побегом он был переведен в колонию-поселение из-за хороших характеристик.