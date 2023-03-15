Мишустин назвал Россию чемпионом мира по санкциям

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Михаил Мишустин на Заседании межправительственного совета ЕАЭС. Алма-Ата, мишустин михаил
Необходимо удержать российскую экономику, подчеркнул Михаил Мишустин Фото:
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Россия является чемпионом мира по количеству введенных против нее западных санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применялись», — заявил Михаил Мишустин во время встречи с представителями фракции КПРФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Премьер подчеркнул, что на фоне санкционного давления необходимо удержать российскую экономику, сбалансировать все ее отрасли.

США и другие страны Запада начали вводить санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Президент РФ подчеркнул, что кратное повышение экономического суверенитета РФ — главное достижение страны за 2022 год.

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Россия является чемпионом мира по количеству введенных против нее западных санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применялись», — заявил Михаил Мишустин во время встречи с представителями фракции КПРФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Премьер подчеркнул, что на фоне санкционного давления необходимо удержать российскую экономику, сбалансировать все ее отрасли. США и другие страны Запада начали вводить санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Президент РФ подчеркнул, что кратное повышение экономического суверенитета РФ — главное достижение страны за 2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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