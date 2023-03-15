Вирусолог предупредил российских бойцов об опасности, подготовленной ВСУ

16 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Российским военным грозит холера из-за того, что ВСУ бросают бойцов на поле боя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за того, что ВСУ бросают своих погибших бойцов на поле боя, российским солдатам грозит холера и другие заболевания из группы «болезней грязных рук». К ним относятся также брюшной тиф, гепатит, сальмонеллез. С таким предупреждением в беседе с URA.RU выступил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Эпидемиологическая классика гласит, что в случае появления большого количества трупного материала, особенно в условиях потеплении, возможно создание условий для появления тяжелых инфекционных заболеваний, особенно типа холеры в связи с поступлением этого (трупного яда) материала в источники воды. Такая угроза действительно есть. Важнейшим моментом для наших бойцов, чтобы не заболеть, является питание — грязь и немытые руки — и питье. Поступление качественной воды совершенно критично в этой ситуации — наши бойцы должны снабжаться безукоризненно. Гигиена рук. Потому что именно таким образом все это попадает в организм человека», — заявил он в разговоре с корреспондентом агентства. Однако российским военным скорее грозят другие заболевания, отметил Чепурнов. «для всех этих заболеваний разработаны весьма эффективные вакцины и самое главное, что они хорошо лечатся антибиотиками. Поэтому такие события могут быть локальными. Из вирусных здесь скорее угроза гепатита А, болезнь Боткина, тоже очень частое имеет распространение в таких условиях. „Болезни грязных рук“ (холера, чесотка, брюшной тиф, гепатит А, дизентерия, сальмонеллез — прим. URA.RU) скорее грозят солдатам ВС РФ», — уточнил собеседник. Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что в Артемовске (Бахмуте) украинские военные не забирают тела погибших товарищей. Такой случай не единичный. Полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко делился жалобами жителей республики на трупный запах. Минобороны РФ также зафиксировало попытки США создать на Украине вспышку холеры. Профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в разговоре с URA.RU рассказал подробности таких разработок и уточнил, что помимо холеры биолаборатории Украины изучали геморрагическую лихорадку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за того, что ВСУ бросают своих погибших бойцов на поле боя, российским солдатам грозит холера и другие заболевания из группы «болезней грязных рук». К ним относятся также брюшной тиф, гепатит, сальмонеллез. С таким предупреждением в беседе с URA.RU выступил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Эпидемиологическая классика гласит, что в случае появления большого количества трупного материала, особенно в условиях потеплении, возможно создание условий для появления тяжелых инфекционных заболеваний, особенно типа холеры в связи с поступлением этого (трупного яда) материала в источники воды. Такая угроза действительно есть. Важнейшим моментом для наших бойцов, чтобы не заболеть, является питание — грязь и немытые руки — и питье. Поступление качественной воды совершенно критично в этой ситуации — наши бойцы должны снабжаться безукоризненно. Гигиена рук. Потому что именно таким образом все это попадает в организм человека», — заявил он в разговоре с корреспондентом агентства. Однако российским военным скорее грозят другие заболевания, отметил Чепурнов. «для всех этих заболеваний разработаны весьма эффективные вакцины и самое главное, что они хорошо лечатся антибиотиками. Поэтому такие события могут быть локальными. Из вирусных здесь скорее угроза гепатита А, болезнь Боткина, тоже очень частое имеет распространение в таких условиях. „Болезни грязных рук“ (холера, чесотка, брюшной тиф, гепатит А, дизентерия, сальмонеллез — прим. URA.RU) скорее грозят солдатам ВС РФ», — уточнил собеседник. Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что в Артемовске (Бахмуте) украинские военные не забирают тела погибших товарищей. Такой случай не единичный. Полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко делился жалобами жителей республики на трупный запах. Минобороны РФ также зафиксировало попытки США создать на Украине вспышку холеры. Профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в разговоре с URA.RU рассказал подробности таких разработок и уточнил, что помимо холеры биолаборатории Украины изучали геморрагическую лихорадку.