Госдума включила в весеннюю программу закон о повышении призывного возраста

В России повышение призывного возраста будет проходить поэтапно
Совет Госдумы включил в весеннюю программу проект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
«Совет думы включил в программу работы на весеннюю сессию проект о поэтапном повышении призывного возраста», — уточняет источник агентства. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 18 до 21 года.
К 2026 году планируется окончательно оформить изменения и призывать граждан с 21 года. Предел призывного возраста будет повышен до 30 лет.
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