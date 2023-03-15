Госдума включила в весеннюю программу закон о повышении призывного возраста

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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, срочники, осенний призыв
В России повышение призывного возраста будет проходить поэтапно Фото:

Совет Госдумы включил в весеннюю программу проект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

«Совет думы включил в программу работы на весеннюю сессию проект о поэтапном повышении призывного возраста», — уточняет источник агентства. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 18 до 21 года.

К 2026 году планируется окончательно оформить изменения и призывать граждан с 21 года. Предел призывного возраста будет повышен до 30 лет.

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Совет Госдумы включил в весеннюю программу проект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник. «Совет думы включил в программу работы на весеннюю сессию проект о поэтапном повышении призывного возраста», — уточняет источник агентства. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 18 до 21 года. К 2026 году планируется окончательно оформить изменения и призывать граждан с 21 года. Предел призывного возраста будет повышен до 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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