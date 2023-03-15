Медики раскрыли состояние детей, найденных в квартире с трупами в Екатеринбурге

Состояние детей, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины в Екатеринбурге, стабильное. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.
«Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в квартире на улице Таганская в Екатеринбурге обнаружили трупы мужчины и женщины, с ними в помещение обнаружили двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. По словам детского омбудсмена Морокова детьми займутся сотрудники ПДН.
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