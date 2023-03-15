Медики раскрыли состояние детей, найденных в квартире с трупами в Екатеринбурге

Свердловский Минздрав: состояние детей, найденных в квартире с трупами, стабильное
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По словам медиков, состояние детей стабильное Фото:
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В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Состояние детей, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины в Екатеринбурге, стабильное. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

«Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в квартире на улице Таганская в Екатеринбурге обнаружили трупы мужчины и женщины, с ними в помещение обнаружили двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. По словам детского омбудсмена Морокова детьми займутся сотрудники ПДН.

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Состояние детей, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины в Екатеринбурге, стабильное. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области. «Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в квартире на улице Таганская в Екатеринбурге обнаружили трупы мужчины и женщины, с ними в помещение обнаружили двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками. По словам детского омбудсмена Морокова детьми займутся сотрудники ПДН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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