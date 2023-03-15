Владелец Zara заявил о готовности вернуться в Россию

15 марта 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Zara рассматривает возобновление деятельности в России с магазинами, которые были проданы Daher Group Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейший в мире ритейлер Inditex, куда входит бренд одежды Zara, заявил о готовности вернуться в Россию, если обстановка в стране изменится. Об этом сообщает международная газета Financial Times. «Мы приняли бы вернуться в Россию, если ситуация изменится. <…> Мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем [своему покупателю франшизы в Ливане] Daher Group», — приводит газета слова генерального директора компании Оскара Гарсия Масейраса. Владелец Zara обнародовал инвестиционный план в размере 1,6 миллиарда евро. Большая часть из этой суммы пойдет на открытие или расширение магазинов по всему миру. Ранее сообщалось, что магазин Zara готовится вернуться в РФ весной под новым именем. Предполагалось, что новый владелец компании Daher Group откроет магазины в стране под новым брендом. Журналисты Reuters также писали, что россияне все еще могут приобретать товары тех брендов, которые официально ушли из России. Ряд западных компаний приостановили свою деятельность на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Также США и другие западные страны начали вводить и другие антироссийские санкции. Западным компаниям оказалось «тяжело расставаться» с Россией, передают Nation news. Владелец Zara договорился о продаже бизнеса в РФ в октябре 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейший в мире ритейлер Inditex, куда входит бренд одежды Zara, заявил о готовности вернуться в Россию, если обстановка в стране изменится. Об этом сообщает международная газета Financial Times. «Мы приняли бы вернуться в Россию, если ситуация изменится. <…> Мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем [своему покупателю франшизы в Ливане] Daher Group», — приводит газета слова генерального директора компании Оскара Гарсия Масейраса. Владелец Zara обнародовал инвестиционный план в размере 1,6 миллиарда евро. Большая часть из этой суммы пойдет на открытие или расширение магазинов по всему миру. Ранее сообщалось, что магазин Zara готовится вернуться в РФ весной под новым именем. Предполагалось, что новый владелец компании Daher Group откроет магазины в стране под новым брендом. Журналисты Reuters также писали, что россияне все еще могут приобретать товары тех брендов, которые официально ушли из России. Ряд западных компаний приостановили свою деятельность на территории РФ после начала спецоперации на Украине. Также США и другие западные страны начали вводить и другие антироссийские санкции. Западным компаниям оказалось «тяжело расставаться» с Россией, передают Nation news. Владелец Zara договорился о продаже бизнеса в РФ в октябре 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей».