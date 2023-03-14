14 марта 2023

В городе ЯНАО в два раза увеличилось число жителей с опасной болезнью

© Служба новостей «URA.RU»
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Основная категория заболевших — жители в возрасте от 30 до 49 лет Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в два раза выросло количество ВИЧ-инфицированных жителей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила заместитель главы города Оксана Мурашко в своем telegram-канале после обсуждения данной проблемы на заседании антинаркотической комиссии.

«Ситуация с распространением ВИЧ <…> была одним из предметов рассмотрения прошедшего заседания антинаркотической комиссии. В два раза увеличилось по сравнению с прошлым годом число ВИЧ-инфицированных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная масса заболевших — это жители в возрасте от 30 до 49 лет. На заседании комиссии так же обсуждали проблемы оборота наркотиков. По сравнению с прошлым годом количество фактов изъятия наркотических средств в городе увеличилось в три раза.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала 2022 года выявили 123 случая ВИЧ-инфекции. Всего в округе проживает 2384 человека с положительным ВИЧ-статусом.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в два раза выросло количество ВИЧ-инфицированных жителей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила заместитель главы города Оксана Мурашко в своем telegram-канале после обсуждения данной проблемы на заседании антинаркотической комиссии. «Ситуация с распространением ВИЧ <…> была одним из предметов рассмотрения прошедшего заседания антинаркотической комиссии. В два раза увеличилось по сравнению с прошлым годом число ВИЧ-инфицированных», — говорится в сообщении. Отмечается, что основная масса заболевших — это жители в возрасте от 30 до 49 лет. На заседании комиссии так же обсуждали проблемы оборота наркотиков. По сравнению с прошлым годом количество фактов изъятия наркотических средств в городе увеличилось в три раза. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала 2022 года выявили 123 случая ВИЧ-инфекции. Всего в округе проживает 2384 человека с положительным ВИЧ-статусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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