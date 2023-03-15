Экс-советник главы Офиса президента Украины Арестович заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Подготовка к контрнаступлению идет полным ходом <…> Хорошим компромиссом на этом этапе могут быть поставки модернизированных самолетов советского образца, под которые у нас готова инфраструктура и персонал», — сказал Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов).
По его словам, сейчас украинские пилоты проходят подготовку на самолетах западного образца, однако вопрос передачи воздушного судна в достаточном количестве займет длительное время. «Решающим моментом будет решение о поставках к ним ракет большой дальности класса воздух-воздух и воздух-земля», — отметил Арестович.
Запад активно спонсирует Украину военной помощью с начала спецоперации. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, за прошлый год Киев получил помощи на 120 млрд рублей, передает «Утро.ру». Польша и Словакия заявляли о готовности передать украинской стороне истребители МиГ-29 в связке с другими странами-членами альянса.
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