Военный эксперт объяснил, чем было вызвано падение американского беспилотника в Черное море

Военный эксперт Леонков: падение Reaper произошло из-за столкновения с российским истребителем

16 марта 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Американский беспилотник мог упасть из-за невольного воздействия мощного потока воздуха от двигателей Су-27 Фото: Министерство обороны Великобритании Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря скорее всего из-за непредумышленного воздействия мощного потока воздуха от двигателей российского истребителя Су-27. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. Новость по теме Что известно про упавший в Крыму американский беспилотник Reaper «Думаю, что это произошло непроизвольно. Ситуация следующая: воздушная цель самолетного типа с размахом крыльев 20 метров с выключенными транспондерами приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник — развернулись обратно и „сдули“ его воздушной струей», — допустил Леонков в беседе с РИА Новости. По его мнению, оператор беспилотника, вероятнее всего, не смог быстро среагировать. Если Reaper летел в автономном режиме, то у него по сути не было шансов увернуться. 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря. По мнению Вашингтона, его могли сбить российские истребители. В Минобороны России заявили, что Reaper не справился с управлением, поэтому упал в море. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что данный инцидент доказывает непосредственное участие США в конфликте на Украине. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал сбивать российские самолеты. В ответ на это, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия расценит это как объявление войны ядерной державе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря скорее всего из-за непредумышленного воздействия мощного потока воздуха от двигателей российского истребителя Су-27. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. «Думаю, что это произошло непроизвольно. Ситуация следующая: воздушная цель самолетного типа с размахом крыльев 20 метров с выключенными транспондерами приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник — развернулись обратно и „сдули“ его воздушной струей», — допустил Леонков в беседе с РИА Новости. По его мнению, оператор беспилотника, вероятнее всего, не смог быстро среагировать. Если Reaper летел в автономном режиме, то у него по сути не было шансов увернуться. 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря. По мнению Вашингтона, его могли сбить российские истребители. В Минобороны России заявили, что Reaper не справился с управлением, поэтому упал в море. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что данный инцидент доказывает непосредственное участие США в конфликте на Украине. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал сбивать российские самолеты. В ответ на это, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия расценит это как объявление войны ядерной державе.