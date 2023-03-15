Япония нарушила санкции против России

Япония приобрела нефть у РФ стоимостью выше потолка цен

16 марта 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Запад ввел потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония приобрела у России нефть стоимостью 68 долларов за баррель, что превышает введенный Западом потолок цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Японии. Япония приобрела у России около 232,7 тыс. баррелей нефти в феврале. Всего была импортирована нефть общей стоимостью 2,1 млрд иен (15,9 млн долларов). Один баррель обошелся Японии в 68,5 доллара, тогда как потолок цен на нефть составляет 60 долларов за баррель, передает ТАСС. Запад начал активно вводить санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Страны G7 ввели потолок цен на нефть, чтобы ограничить доходы России. Японские СМИ сообщали, что власти опасаются увеличения цен на нефть в мире и реакции РФ из-за потолка цен. Россия продает 75% нефти без помощи западных сервисов, заявили в Минфине США. Страны Большой семерки пересмотрят потолок цен на нефть из России в марте. Россия ввела ответные меры на потолок цен на нефть, передает «Ридус». Экономика выдержала санкции Запада, цитирует «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Япония приобрела у России нефть стоимостью 68 долларов за баррель, что превышает введенный Западом потолок цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Японии. Япония приобрела у России около 232,7 тыс. баррелей нефти в феврале. Всего была импортирована нефть общей стоимостью 2,1 млрд иен (15,9 млн долларов). Один баррель обошелся Японии в 68,5 доллара, тогда как потолок цен на нефть составляет 60 долларов за баррель, передает ТАСС. Запад начал активно вводить санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Страны G7 ввели потолок цен на нефть, чтобы ограничить доходы России. Японские СМИ сообщали, что власти опасаются увеличения цен на нефть в мире и реакции РФ из-за потолка цен. Россия продает 75% нефти без помощи западных сервисов, заявили в Минфине США. Страны Большой семерки пересмотрят потолок цен на нефть из России в марте. Россия ввела ответные меры на потолок цен на нефть, передает «Ридус». Экономика выдержала санкции Запада, цитирует «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина.