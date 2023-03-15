Япония нарушила санкции против России

Япония приобрела у России нефть стоимостью 68 долларов за баррель, что превышает введенный Западом потолок цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Японии.
Япония приобрела у России около 232,7 тыс. баррелей нефти в феврале. Всего была импортирована нефть общей стоимостью 2,1 млрд иен (15,9 млн долларов). Один баррель обошелся Японии в 68,5 доллара, тогда как потолок цен на нефть составляет 60 долларов за баррель, передает ТАСС.
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