Страны G7 изменят потолок цен на российскую нефть в марте

Страны «Большой семерки» пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте. Об этом сообщила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
«G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен (на российскую нефть — прим URA.RU) — заявила Розенберг в Хьюстоне во время выступления на международной энергетической конференции CERAWeek, ее слова передает РИА Новости. При этом представитель министерства финансов США уклонилась от ответа на вопрос, рассчитывает ли Вашингтон, что такие изменения повлияют на позицию РФ в украинском конфликте.
5 февраля Евросоюз вместе со странами «Большой семерки» ввел ценовой потолок и эмбарго на нефтепродукты из РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что давление помогло повысить экономический суверенитет страны. В Кремле также считают, что эти установки не нанесли ущерба экономике РФ, передает RT.
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