Рогов: Зеленский бросает ВСУ на убой в Запорожье

16 марта 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

ВСУ активизировались в районе Запорожья, сообщил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский бросает своих солдат на убой в Запорожье. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинские вооруженные силы активизировались в Запорожской области. «Режим Зеленского просто бросает людей на убой (в Запорожье — прим. URA.RU)», — рассказал Владимир Рогов РИА Новости. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Тем не менее, Вооруженные силы России пресекают все попытки наступления армии Украины. Ранее в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) готовят «активные действия» в регионе, передает «Царьград». Также Рогов сообщал, что в Пологовском районе Запорожья российские военные отбили атаку украинских войск. По его словам, часть бойцов ВСУ была уничтожена, а другая часть вернулась на исходные позиции, пишет телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский бросает своих солдат на убой в Запорожье. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинские вооруженные силы активизировались в Запорожской области. «Режим Зеленского просто бросает людей на убой (в Запорожье — прим. URA.RU)», — рассказал Владимир Рогов РИА Новости. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Тем не менее, Вооруженные силы России пресекают все попытки наступления армии Украины. Ранее в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) готовят «активные действия» в регионе, передает «Царьград». Также Рогов сообщал, что в Пологовском районе Запорожья российские военные отбили атаку украинских войск. По его словам, часть бойцов ВСУ была уничтожена, а другая часть вернулась на исходные позиции, пишет телеканал 360.