Рогов: Зеленский бросает ВСУ на убой в Запорожье

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ активизировались в районе Запорожья, сообщил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский бросает своих солдат на убой в Запорожье. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинские вооруженные силы активизировались в Запорожской области.

«Режим Зеленского просто бросает людей на убой (в Запорожье — прим. URA.RU)», — рассказал Владимир Рогов РИА Новости. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Тем не менее, Вооруженные силы России пресекают все попытки наступления армии Украины.

Ранее в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) готовят «активные действия» в регионе, передает «Царьград». Также Рогов сообщал, что в Пологовском районе Запорожья российские военные отбили атаку украинских войск. По его словам, часть бойцов ВСУ была уничтожена, а другая часть вернулась на исходные позиции, пишет телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский бросает своих солдат на убой в Запорожье. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинские вооруженные силы активизировались в Запорожской области. «Режим Зеленского просто бросает людей на убой (в Запорожье — прим. URA.RU)», — рассказал Владимир Рогов РИА Новости. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Тем не менее, Вооруженные силы России пресекают все попытки наступления армии Украины. Ранее в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) готовят «активные действия» в регионе, передает «Царьград». Также Рогов сообщал, что в Пологовском районе Запорожья российские военные отбили атаку украинских войск. По его словам, часть бойцов ВСУ была уничтожена, а другая часть вернулась на исходные позиции, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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