Рогов: Зеленский бросает ВСУ на убой в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский бросает своих солдат на убой в Запорожье. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинские вооруженные силы активизировались в Запорожской области.
«Режим Зеленского просто бросает людей на убой (в Запорожье — прим. URA.RU)», — рассказал Владимир Рогов РИА Новости. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Тем не менее, Вооруженные силы России пресекают все попытки наступления армии Украины.
Ранее в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) готовят «активные действия» в регионе, передает «Царьград». Также Рогов сообщал, что в Пологовском районе Запорожья российские военные отбили атаку украинских войск. По его словам, часть бойцов ВСУ была уничтожена, а другая часть вернулась на исходные позиции, пишет телеканал 360.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!