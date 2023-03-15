Минздрав раскрыл состояние детей, найденных в квартире с трупами в Екатеринбурге

Положительная динамика наметилась в состоянии детей, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины в Екатеринбурге. Об этом заявили в пресс-службе минздрава по Свердловской области.
«Информация для СМИ по ситуации с детьми, госпитализированными в больницу из квартиры с трупами мужчины и женщины в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в квартире на улице Таганская в Екатеринбурге нашли два трупа. Вместе с ними обнаружили двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Согласно предварительной версии смерти, взрослые отравились наркотическими веществами. По словам детского омбудсмена Морокова, детьми займутся сотрудники ПДН.
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