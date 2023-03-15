15 марта 2023

Минздрав раскрыл состояние детей, найденных в квартире с трупами в Екатеринбурге

Свердловский Минздрав: дети, найденные в квартире с трупами, идут на поправку
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врач, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
По словам медиков, у детей, которых нашли в квартире с трупами, улучшилось состояние здоровья Фото:

Положительная динамика наметилась в состоянии детей, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины в Екатеринбурге. Об этом заявили в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

«Информация для СМИ по ситуации с детьми, госпитализированными в больницу из квартиры с трупами мужчины и женщины в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в квартире на улице Таганская в Екатеринбурге нашли два трупа. Вместе с ними обнаружили двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Согласно предварительной версии смерти, взрослые отравились наркотическими веществами. По словам детского омбудсмена Морокова, детьми займутся сотрудники ПДН.

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Положительная динамика наметилась в состоянии детей, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины в Екатеринбурге. Об этом заявили в пресс-службе минздрава по Свердловской области. «Информация для СМИ по ситуации с детьми, госпитализированными в больницу из квартиры с трупами мужчины и женщины в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в квартире на улице Таганская в Екатеринбурге нашли два трупа. Вместе с ними обнаружили двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Согласно предварительной версии смерти, взрослые отравились наркотическими веществами. По словам детского омбудсмена Морокова, детьми займутся сотрудники ПДН.
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