Мэр Перми раздал депутатам заксобрания по 300 рублей

16 марта 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Глава Перми вручил подарки на память Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Глава Перми Алексей Демкин вручил депутатам законодательного собрания сувениры к 300-летию краевой столицы. Это книга, изданная к юбилею, и сувенирная банкнота номиналом 300 рублей, которую выпустил пермский «Гознак». «Мы все проделали огромную работу в подготовке города к 300-летию. Хотел бы преподнести в качества дара на память и поблагодарить всех», — заявил Демкин. Спикеру Валерию Сухих и вице-спикерам он вручил подарочные пакеты лично. Сухих пошутил: «Мал подарок, да дорог». Ранее URA.RU сообщало, что пермская оппозиция предложила властям экономить на юбилее ради поддержки СВО. А ряд депутатов заксобрания обиделись, что их не позвали на праздничные мероприятия.

Глава Перми Алексей Демкин вручил депутатам законодательного собрания сувениры к 300-летию краевой столицы. Это книга, изданная к юбилею, и сувенирная банкнота номиналом 300 рублей, которую выпустил пермский «Гознак». «Мы все проделали огромную работу в подготовке города к 300-летию. Хотел бы преподнести в качества дара на память и поблагодарить всех», — заявил Демкин. Спикеру Валерию Сухих и вице-спикерам он вручил подарочные пакеты лично. Сухих пошутил: «Мал подарок, да дорог». Ранее URA.RU сообщало, что пермская оппозиция предложила властям экономить на юбилее ради поддержки СВО. А ряд депутатов заксобрания обиделись, что их не позвали на праздничные мероприятия.