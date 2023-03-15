15 марта 2023

Мэр Перми раздал депутатам заксобрания по 300 рублей

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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, сухих валерий, демкин алексей
Глава Перми вручил подарки на память Фото:
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300-летие Перми

Глава Перми Алексей Демкин вручил депутатам законодательного собрания сувениры к 300-летию краевой столицы. Это книга, изданная к юбилею, и сувенирная банкнота номиналом 300 рублей, которую выпустил пермский «Гознак».

«Мы все проделали огромную работу в подготовке города к 300-летию. Хотел бы преподнести в качества дара на память и поблагодарить всех», — заявил Демкин. Спикеру Валерию Сухих и вице-спикерам он вручил подарочные пакеты лично.

Сухих пошутил: «Мал подарок, да дорог». Ранее URA.RU сообщало, что пермская оппозиция предложила властям экономить на юбилее ради поддержки СВО. А ряд депутатов заксобрания обиделись, что их не позвали на праздничные мероприятия.

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Глава Перми Алексей Демкин вручил депутатам законодательного собрания сувениры к 300-летию краевой столицы. Это книга, изданная к юбилею, и сувенирная банкнота номиналом 300 рублей, которую выпустил пермский «Гознак». «Мы все проделали огромную работу в подготовке города к 300-летию. Хотел бы преподнести в качества дара на память и поблагодарить всех», — заявил Демкин. Спикеру Валерию Сухих и вице-спикерам он вручил подарочные пакеты лично. Сухих пошутил: «Мал подарок, да дорог». Ранее URA.RU сообщало, что пермская оппозиция предложила властям экономить на юбилее ради поддержки СВО. А ряд депутатов заксобрания обиделись, что их не позвали на праздничные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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