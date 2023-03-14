Краевые депутаты обиделись, что их не пригласили на 300-летие Перми

На заседании комитета краевого заксобрания по бюджету 15 марта часть депутатов высказала недовольство тем, что им не представили программу празднования 300-летия Перми. Как передает корреспондент URA.RU, также они хотели бы принимать в них больше участия.
«Мы как органы власти хотим видеть свое место в этих мероприятиях. Тем более депутаты от Перми. Хотелось бы получить какую-то более значимую позицию. Мы хотим, чтобы вы видели нас не как часть общественности края, а как ваших союзников», — обратилась к краевому правительству председатель комитета Елена Зырянова. Она также отметила, что депутатам важно понимать, как они могут транслировать в территории, которые представляют, события юбилея.
Вопрос о презентации событийной линейки мероприятий задал депутат Ирек Хазиев, который как раз представляет Пермь. Он отметил, что в Москве произошла презентация программы празднования. И спросил, будет ли такое мероприятие в Перми. «Мы выделяем средства краевого бюджета на различные мероприятия и хотелось бы понимать, как это будет проходить», — отметил Хазиев.
Первый вице-премьер Ольга Антипина ответила, что правительство обсуждает план мероприятий каждый месяц. И депутаты могут принимать участие в заседаниях. Также вся информация есть на сайте «Пермь-300». «Что еще нужно сделать, чтобы информацию донести до всех? Мы считаем, что сделали максимум», — отметила она.
Накануне 14 марта на заседании комитета по развитию инфраструктуры такие же претензии высказали глава фракции эсеров Вероника Куликова и руководитель фракции КПРФ Анна Баранова. Они отметили, что ни депутаты, ни жители не в курсе праздничной программы. Антипина ответила им в том же ключе.
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