Краевые депутаты обиделись, что их не пригласили на 300-летие Перми

15 марта 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Депутаты хотят, чтобы их задействовали в праздничных мероприятиях Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми На заседании комитета краевого заксобрания по бюджету 15 марта часть депутатов высказала недовольство тем, что им не представили программу празднования 300-летия Перми. Как передает корреспондент URA.RU, также они хотели бы принимать в них больше участия. «Мы как органы власти хотим видеть свое место в этих мероприятиях. Тем более депутаты от Перми. Хотелось бы получить какую-то более значимую позицию. Мы хотим, чтобы вы видели нас не как часть общественности края, а как ваших союзников», — обратилась к краевому правительству председатель комитета Елена Зырянова. Она также отметила, что депутатам важно понимать, как они могут транслировать в территории, которые представляют, события юбилея. Вопрос о презентации событийной линейки мероприятий задал депутат Ирек Хазиев, который как раз представляет Пермь. Он отметил, что в Москве произошла презентация программы празднования. И спросил, будет ли такое мероприятие в Перми. «Мы выделяем средства краевого бюджета на различные мероприятия и хотелось бы понимать, как это будет проходить», — отметил Хазиев. Первый вице-премьер Ольга Антипина ответила, что правительство обсуждает план мероприятий каждый месяц. И депутаты могут принимать участие в заседаниях. Также вся информация есть на сайте «Пермь-300». «Что еще нужно сделать, чтобы информацию донести до всех? Мы считаем, что сделали максимум», — отметила она. Накануне 14 марта на заседании комитета по развитию инфраструктуры такие же претензии высказали глава фракции эсеров Вероника Куликова и руководитель фракции КПРФ Анна Баранова. Они отметили, что ни депутаты, ни жители не в курсе праздничной программы. Антипина ответила им в том же ключе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании комитета краевого заксобрания по бюджету 15 марта часть депутатов высказала недовольство тем, что им не представили программу празднования 300-летия Перми. Как передает корреспондент URA.RU, также они хотели бы принимать в них больше участия. «Мы как органы власти хотим видеть свое место в этих мероприятиях. Тем более депутаты от Перми. Хотелось бы получить какую-то более значимую позицию. Мы хотим, чтобы вы видели нас не как часть общественности края, а как ваших союзников», — обратилась к краевому правительству председатель комитета Елена Зырянова. Она также отметила, что депутатам важно понимать, как они могут транслировать в территории, которые представляют, события юбилея. Вопрос о презентации событийной линейки мероприятий задал депутат Ирек Хазиев, который как раз представляет Пермь. Он отметил, что в Москве произошла презентация программы празднования. И спросил, будет ли такое мероприятие в Перми. «Мы выделяем средства краевого бюджета на различные мероприятия и хотелось бы понимать, как это будет проходить», — отметил Хазиев. Первый вице-премьер Ольга Антипина ответила, что правительство обсуждает план мероприятий каждый месяц. И депутаты могут принимать участие в заседаниях. Также вся информация есть на сайте «Пермь-300». «Что еще нужно сделать, чтобы информацию донести до всех? Мы считаем, что сделали максимум», — отметила она. Накануне 14 марта на заседании комитета по развитию инфраструктуры такие же претензии высказали глава фракции эсеров Вероника Куликова и руководитель фракции КПРФ Анна Баранова. Они отметили, что ни депутаты, ни жители не в курсе праздничной программы. Антипина ответила им в том же ключе.