Замначальника курганского ОБОП посылали на допрос к бывшему «вору в законе» из Тюмени

16 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганского силовика посылали на допрос в колонию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Заместитель начальника ОБОП угрозыска УМВД по Курганской области ездил на допрос бывшего «вора в законе» из Тюмени Юрия Тишенкова (по прозвищу Ганс). Об этом сообщил корреспондент URA.RU после допроса силовика на суде по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. «На допрос в ИК Мордовии к Тишенкову ездил один из моих сотрудников, и я лично», — рассказал замначальника, отвечая на вопрос адвоката. Сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью посылали допрашивать Тишенкова по делу курганского криминального авторитета Петренка. По словам замначальника, сам он в допросе участия не принимал. «Вместе с оперативными сотрудниками колонии в течение всего времени допроса я находился в соседней комнате», — сообщил полицейский. С какой именно целью начальник сопровождал своего подчиненного на допрос, он не уточнил. Жителя Кургана Евгения Петрова судят по ст. 210.1 УК РФ. Следствие считает, что мужчина был назначен положенцем в Курганской области и был смотрящим за Курганом с 2003 года. За занятие высшего положения в преступной иерархии ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что криминального лидера Курганской области утвердил «вор в законе» по прозвищу Ганс. Также бывший тюменский авторитет рассказал, как его доставили в ОВД во время визита в Курган. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель начальника ОБОП угрозыска УМВД по Курганской области ездил на допрос бывшего «вора в законе» из Тюмени Юрия Тишенкова (по прозвищу Ганс). Об этом сообщил корреспондент URA.RU после допроса силовика на суде по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. «На допрос в ИК Мордовии к Тишенкову ездил один из моих сотрудников, и я лично», — рассказал замначальника, отвечая на вопрос адвоката. Сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью посылали допрашивать Тишенкова по делу курганского криминального авторитета Петренка. По словам замначальника, сам он в допросе участия не принимал. «Вместе с оперативными сотрудниками колонии в течение всего времени допроса я находился в соседней комнате», — сообщил полицейский. С какой именно целью начальник сопровождал своего подчиненного на допрос, он не уточнил. Жителя Кургана Евгения Петрова судят по ст. 210.1 УК РФ. Следствие считает, что мужчина был назначен положенцем в Курганской области и был смотрящим за Курганом с 2003 года. За занятие высшего положения в преступной иерархии ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что криминального лидера Курганской области утвердил «вор в законе» по прозвищу Ганс. Также бывший тюменский авторитет рассказал, как его доставили в ОВД во время визита в Курган.