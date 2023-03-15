15 марта 2023

В тюменские суды пришли сообщения о заложенных бомбах

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор меры пресечения Игорю Чемезову в центральном районном суде Тюмени, дом правосудия
Взрывных устройств в тюменских судах не обнаружили Фото:

В суды Тюмени и Тюменской области пришли сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«На электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено», — рассказали в ведомстве.

11 марта агентство писало об экстренной эвакуации тюменцев их ТЦ «Ямской». Туда также поступило сообщение о минировании, взрывного устройства обнаружено не было.

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В суды Тюмени и Тюменской области пришли сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «На электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено», — рассказали в ведомстве. 11 марта агентство писало об экстренной эвакуации тюменцев их ТЦ «Ямской». Туда также поступило сообщение о минировании, взрывного устройства обнаружено не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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