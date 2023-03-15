В тюменские суды пришли сообщения о заложенных бомбах

Взрывных устройств в тюменских судах не обнаружили Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В суды Тюмени и Тюменской области пришли сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«На электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено», — рассказали в ведомстве.

11 марта агентство писало об экстренной эвакуации тюменцев их ТЦ «Ямской». Туда также поступило сообщение о минировании, взрывного устройства обнаружено не было.