В пермском заксобрании нашли замену ушедшему на повышение в Москву депутату

16 марта 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Депутаты поддержали избрание советника губернатора на пост председателя комитета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председателем комитета по развитию инфраструктуры пермского заксобрания стал советник губернатора Павел Черепанов. Такое решение было принято на пленарном заседании 16 марта, трансляция которого проходила на сайте парламента. Пост стал вакантным после ухода депутата Антона Удальева, который переходит на работу в мэрию Москвы. «Предлагаем избрать председателем комитета Павла Черепанова», — отметил первый зампредседателя комитета Александр Третьяков. Такое решение приняли члены комитета. Заместителем председателя вместо Черепанова был выбран Сергей Богуславский. Антон Удальев сложил полномочия на февральском заседании.

Председателем комитета по развитию инфраструктуры пермского заксобрания стал советник губернатора Павел Черепанов. Такое решение было принято на пленарном заседании 16 марта, трансляция которого проходила на сайте парламента. Пост стал вакантным после ухода депутата Антона Удальева, который переходит на работу в мэрию Москвы. «Предлагаем избрать председателем комитета Павла Черепанова», — отметил первый зампредседателя комитета Александр Третьяков. Такое решение приняли члены комитета. Заместителем председателя вместо Черепанова был выбран Сергей Богуславский. Антон Удальев сложил полномочия на февральском заседании.