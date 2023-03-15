Арест сотрудника курганской Росгвардии спровоцировал обыски у частных компаний

В ЧОО Кургана проходят обыски Фото: Илья Московец © URA.RU

После обысков в курганской Росгвардии и ареста зама главы отдела по выдаче разрешений на оружие Владимира Серебрякова следователи пошли с обысками по частным охранным организациям (ЧОО). Об этом URA.RU сообщили источники в ЧОО.

«Начало недели для ряда ЧОО началось с обысков, и допросов некоторых директоров и их подчиненных. Руководители охранных компаний опасаются, что на фоне общественного резонанса, запятнавшие свою репутацию ЧОО могут лишить лицензий», — рассказали инсайдеры.

По данным некоторых сотрудников ЧОО, следователи проверяют — как охранники сдавали экзамены. Есть опасения, что если всплывут взятки за формальное прохождение испытаний, то вероятны новые уголовные дела. Преследовать по закону также будут за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службы областных силовых ведомств направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в лицензионно-разрешительной службе (ЛРР) курганского управления Росгвардии силовики провели обыски. Был арестован подполковник, замглавы отдела ЛРР Владимир Серебряков. Его подозревают в получении взятки.