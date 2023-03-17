Челябинский агрохолдинг отбирает 73 млн рублей у экс-замгубернатора

Процесс по делу о взыскании с экс-замглавы региона 73 млн рублей стартовал в арбитражном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стартовал процесс по иску компании «Равис» к бывшему первому заместителю губернатора региона Андрею Косилову о взыскании 73 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, дата первого заседания назначена на 11 апреля.

«Рассматривается дело по исковому заявлению ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ к Косилову Андрею Николаевичу. Суд решил назначить дело к разбирательству на 11 апреля», — уточняется в определении арбитражного суда области.

В качестве третьего лица в процессе участвует также ООО «Совхоз «Береговой». Привлечь его просил выступающий в интересах Косилова юрист. До ноября 2022 года совхоз из Каслинского района принадлежал семье Косиловых.

Взыскать денежные средства с экс-замгубернатора истец потребовал, чтобы компенсировать убытки. До июля 2022 года Косилов возглавлял «Равис». Покинув должность директора, он остался президентом агрохолдинга.

По ходатайству представителей «Рависа», на имущество Косилова наложен арест. Активы арестовали в качестве обеспечения по иску. В суде, кроме данного процесса, находится еще несколько исков. Их подали друг к другу совхоз «Береговой» и «Равис». Совхоз потребовал взыскать с челябинского агрохолдинга совокупно 26 млн рублей.