В Минтруда отреагировали на забастовки в Wildberries

Глава Минтруда Котяков: начата проверка ситуации с забастовками в Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Wildberries, Вайлдберриз. Челябинск, wildberries, вайлдберриз, пункт выдачи заказов, интернет магазин, пвз, точка выдачи
Минтруда начало проверку ситуации с Wildberries, заявил Антон Котяков Фото:
новость из сюжета
Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Компания Wildberries должна выполнять нормы в соответствии с российским законодательством. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков на фоне забастовок сотрудников маркетплейса. По его словам, ведомство уже начало проверку забастовок в пунктах выдачи интернет-магазина.

«Компании Wildberries необходимо выполнять традиционные нормы трудового законодательства России», — сказал Антон Котяков. Его слова приводит РБК. Глава ведомства отметил, что Министерство труда уже начало проверку сложившейся ситуации. По его словам, сейчас Роструд, Минпромторг и Минтруда изучают заявления граждан и документы. «В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», — резюмировал глава ведомства.

Забастовки в Wildberries начались 14 марта. Причиной недовольств стали жалобы сотрудников на условия работы. Дело в том, что маркетплейс ввел систему штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Компания Wildberries должна выполнять нормы в соответствии с российским законодательством. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков на фоне забастовок сотрудников маркетплейса. По его словам, ведомство уже начало проверку забастовок в пунктах выдачи интернет-магазина. «Компании Wildberries необходимо выполнять традиционные нормы трудового законодательства России», — сказал Антон Котяков. Его слова приводит РБК. Глава ведомства отметил, что Министерство труда уже начало проверку сложившейся ситуации. По его словам, сейчас Роструд, Минпромторг и Минтруда изучают заявления граждан и документы. «В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», — резюмировал глава ведомства. Забастовки в Wildberries начались 14 марта. Причиной недовольств стали жалобы сотрудников на условия работы. Дело в том, что маркетплейс ввел систему штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...