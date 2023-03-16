В Минтруда отреагировали на забастовки в Wildberries

Компания Wildberries должна выполнять нормы в соответствии с российским законодательством. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков на фоне забастовок сотрудников маркетплейса. По его словам, ведомство уже начало проверку забастовок в пунктах выдачи интернет-магазина.
«Компании Wildberries необходимо выполнять традиционные нормы трудового законодательства России», — сказал Антон Котяков. Его слова приводит РБК. Глава ведомства отметил, что Министерство труда уже начало проверку сложившейся ситуации. По его словам, сейчас Роструд, Минпромторг и Минтруда изучают заявления граждан и документы. «В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», — резюмировал глава ведомства.
Забастовки в Wildberries начались 14 марта. Причиной недовольств стали жалобы сотрудников на условия работы. Дело в том, что маркетплейс ввел систему штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты.
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