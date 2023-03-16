Пентагон опубликовал кадры с беспилотником США над Черным морем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
На кадрах видно, как Су-27 сбрасывает топливо на американский беспилотник Фото:

Пентагон опубликовал видео сброса топлива российским истребителем Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. На кадрах видно, как у летательного аппарата из США поврежден пропеллер.

На видео можно заметить, как истребитель Су-27 сбрасывает топливо на американский дрон. После этого видно, как у беспилотника обрывается сигнал камеры, а также видно поврежденный пропеллер.

Ранее стало известно о том, что американский беспилотный летательный аппарат совершил маневр над Черным морем. По тревоге были подняты два российских истребителя, которыми не было применено вооружение против беспилотника.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Пентагон опубликовал видео сброса топлива российским истребителем Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. На кадрах видно, как у летательного аппарата из США поврежден пропеллер. На видео можно заметить, как истребитель Су-27 сбрасывает топливо на американский дрон. После этого видно, как у беспилотника обрывается сигнал камеры, а также видно поврежденный пропеллер. Ранее стало известно о том, что американский беспилотный летательный аппарат совершил маневр над Черным морем. По тревоге были подняты два российских истребителя, которыми не было применено вооружение против беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...