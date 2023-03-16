Пентагон опубликовал видео сброса топлива российским истребителем Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. На кадрах видно, как у летательного аппарата из США поврежден пропеллер.
На видео можно заметить, как истребитель Су-27 сбрасывает топливо на американский дрон. После этого видно, как у беспилотника обрывается сигнал камеры, а также видно поврежденный пропеллер.
Ранее стало известно о том, что американский беспилотный летательный аппарат совершил маневр над Черным морем. По тревоге были подняты два российских истребителя, которыми не было применено вооружение против беспилотника.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!