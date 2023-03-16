16 марта 2023

Депутат Гурулев: военкоматы ведут набор военных для участия в СВО

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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, армия, военные, солдаты, строй, военнослужащие, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Военкоматы не будут насильно отправлять мужчин в зону СВО, сказал Андрей Гурулев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военкоматы ведут набор контрактников для участия в СВО. Он будет окончен, когда соберется достаточное количество военнослужащих. Об этом URA.RU сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Сейчас есть у военкоматов задача провести набор военнослужащих по контракту. Но это не обязаловка, не мобилизация. Как он будет выглядеть, я не знаю, нет таких данных. У каждого военкомата стоит задача — есть набор военнослужащих по контракту. Она была и всегда будет. Все зависит от количества, сколько надо набрать. А другой задачи нет», — сказал Андрей Гурулев.

Депутат подчеркнул, что мобилизация в России завершилась. «Честно говоря, я на данном этапе не слышал, чтобы кого-то из уволенных привлекали на СВО. Была задача по мобилизации на 300 тысяч мобилизованных. Ее выполнили. Они работают», — объяснил собеседник URA.RU.

В России идет подготовка кампании по привлечению военнослужащих по контракту. По данным URA.RU, до конца года планируется набрать в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных военных. Во многих городах России жители начали получать повестки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это обычной работой по уточнению учетных данных.

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Военкоматы ведут набор контрактников для участия в СВО. Он будет окончен, когда соберется достаточное количество военнослужащих. Об этом URA.RU сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Сейчас есть у военкоматов задача провести набор военнослужащих по контракту. Но это не обязаловка, не мобилизация. Как он будет выглядеть, я не знаю, нет таких данных. У каждого военкомата стоит задача — есть набор военнослужащих по контракту. Она была и всегда будет. Все зависит от количества, сколько надо набрать. А другой задачи нет», — сказал Андрей Гурулев. Депутат подчеркнул, что мобилизация в России завершилась. «Честно говоря, я на данном этапе не слышал, чтобы кого-то из уволенных привлекали на СВО. Была задача по мобилизации на 300 тысяч мобилизованных. Ее выполнили. Они работают», — объяснил собеседник URA.RU. В России идет подготовка кампании по привлечению военнослужащих по контракту. По данным URA.RU, до конца года планируется набрать в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных военных. Во многих городах России жители начали получать повестки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это обычной работой по уточнению учетных данных.
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