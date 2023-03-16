Военкоматы ряда российских регионов с 13 марта начали снова вручать гражданам повестки. При этом весенний призыв на срочную службу начинается с 1 апреля. URA.RU приводит главную информацию о том, с чем связан вызов россиян в военные комиссариаты.
Где вручают повестки
На данный момент известно, что повестки вручают в 35 субъектах России. Так, прийти в военкомат обязуют в Пермском крае, Тюменской, Московской, Свердловской и Челябинской областях. Также повестки вручают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Сами повестки вручаются по месту проживания и работы граждан.
Зачем вручают повестки
По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, повестки вручаются для проверки учетных данных военнообязанного в военном комиссариате. Также гражданин должен посетить военкомат для возможного назначения ему медкомиссии. Повестки вручаются в том случае, если военнообязанный не сообщает об изменении своих данных, показателей здоровья и так далее.
Связано ли это с мобилизацией?
В связи с масштабным вручениям повесток, в интернете пошли слухи о второй волне мобилизации. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это обычной процедурой и заявил, что никаких поводов для беспокойства быть не должно.
По словам члена СПЧ, свердловской омбудсмена Татьяны Мерзляковой, разговоры о второй волне мобилизации «бессмысленны», так как сейчас в ней нет никакой потребности.
При этом военный корреспондент Александр Коц уверен, что без второй волны мобилизации России не обойтись. По его словам, оптимизм чиновников не разделяют люди, находящиеся в зоне спецоперации.
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