Дипломаты из стран НАТО устроили тайную встречу в Екатеринбурге

16 марта 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Источник сообщил, что Хольштайн посетила несколько организаций в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге прошла неофициальная встреча представителей Германии, Великобритании и Венгрии (страны входят в блок НАТО). Дипломаты обсудили вопросы в закрытом режиме, не анонсируя встречу, сообщил URA.RU осведомленный источник. «На встречу приехали генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, заместитель посла Германии в России Анке Хольштайн, генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл и глава венгерского консульства на Среднем Урале Шандор Фабиан. Всех их собрала своим визитом Хольштайн — новый человек на своей должности», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, какие вопросы поднимались на совещании. Предположительно, после прошедшей встречи Хольштайн вернулась в Москву. URA.RU обращалось в представительство Германии в России. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее агентство сообщало о прибытии Хольштайн в Екатеринбург 15 марта, когда очевидцы заметили ее в аэропорту Кольцово. По информации инсайдера, она приехала в город для установления связей с единомышленниками, однако план визитов в городе остался засекречен. Хольштайн стала постоянным заместителем посла Германии с января 2023 года. Ранее она была послом государства в городе Скопье (Северная Македония).

В Екатеринбурге прошла неофициальная встреча представителей Германии, Великобритании и Венгрии (страны входят в блок НАТО). Дипломаты обсудили вопросы в закрытом режиме, не анонсируя встречу, сообщил URA.RU осведомленный источник. «На встречу приехали генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, заместитель посла Германии в России Анке Хольштайн, генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл и глава венгерского консульства на Среднем Урале Шандор Фабиан. Всех их собрала своим визитом Хольштайн — новый человек на своей должности», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, какие вопросы поднимались на совещании. Предположительно, после прошедшей встречи Хольштайн вернулась в Москву. URA.RU обращалось в представительство Германии в России. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее агентство сообщало о прибытии Хольштайн в Екатеринбург 15 марта, когда очевидцы заметили ее в аэропорту Кольцово. По информации инсайдера, она приехала в город для установления связей с единомышленниками, однако план визитов в городе остался засекречен. Хольштайн стала постоянным заместителем посла Германии с января 2023 года. Ранее она была послом государства в городе Скопье (Северная Македония).