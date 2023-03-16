Дипломаты из стран НАТО устроили тайную встречу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла неофициальная встреча представителей Германии, Великобритании и Венгрии (страны входят в блок НАТО). Дипломаты обсудили вопросы в закрытом режиме, не анонсируя встречу, сообщил URA.RU осведомленный источник.
«На встречу приехали генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, заместитель посла Германии в России Анке Хольштайн, генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл и глава венгерского консульства на Среднем Урале Шандор Фабиан. Всех их собрала своим визитом Хольштайн — новый человек на своей должности», — рассказал собеседник агентства.
Он не уточнил, какие вопросы поднимались на совещании. Предположительно, после прошедшей встречи Хольштайн вернулась в Москву.
URA.RU обращалось в представительство Германии в России. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее агентство сообщало о прибытии Хольштайн в Екатеринбург 15 марта, когда очевидцы заметили ее в аэропорту Кольцово. По информации инсайдера, она приехала в город для установления связей с единомышленниками, однако план визитов в городе остался засекречен.
Хольштайн стала постоянным заместителем посла Германии с января 2023 года. Ранее она была послом государства в городе Скопье (Северная Македония).
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