Военный аналитик призвал провести тайные переговоры с США для борьбы с беспилотниками

17 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал на территории Черного моря Фото: Министерство обороны Великобритании Самым лучшим способом бороться с американскими беспилотниками, которые летают в нейтральных водах Черного моря, являются тайные переговоры с США, где нужно обозначить неприемлемые вещи для безопасности России. Об этом URA.RU рассказал директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов. «Крайне сложно бороться с американскими беспилотниками, которые летают в нейтральных водах Черного моря. Лучший способ с этим бороться, как-то по-тихому бороться с американцами, чтобы они этого не делали, тем более что они опасаются неконтролируемой эскалации», — сказал Руслан Пухов. Как отметил специалист, не всегда ради безопасности страны следует идти на решительные меры. «С одной стороны, наши демонстративные действия, которые показывают, что мы недовольны и готовы идти на решительные меры. А с другой стороны, тайные переговоры, чтобы целый ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми для нашей безопасности, американцы не делали», — заключил он. Ранее американский беспилотный летательный аппарат совершил маневр над Черным морем. По тревоге были подняты два российских истребителя. Пентагон опубликовал видео, на котором видно сброс топлива Су-27 на беспилотник Reaper.

Самым лучшим способом бороться с американскими беспилотниками, которые летают в нейтральных водах Черного моря, являются тайные переговоры с США, где нужно обозначить неприемлемые вещи для безопасности России. Об этом URA.RU рассказал директор центра анализа стратегий и технологий, военный аналитик Руслан Пухов. «Крайне сложно бороться с американскими беспилотниками, которые летают в нейтральных водах Черного моря. Лучший способ с этим бороться, как-то по-тихому бороться с американцами, чтобы они этого не делали, тем более что они опасаются неконтролируемой эскалации», — сказал Руслан Пухов. Как отметил специалист, не всегда ради безопасности страны следует идти на решительные меры. «С одной стороны, наши демонстративные действия, которые показывают, что мы недовольны и готовы идти на решительные меры. А с другой стороны, тайные переговоры, чтобы целый ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми для нашей безопасности, американцы не делали», — заключил он. Ранее американский беспилотный летательный аппарат совершил маневр над Черным морем. По тревоге были подняты два российских истребителя. Пентагон опубликовал видео, на котором видно сброс топлива Су-27 на беспилотник Reaper.