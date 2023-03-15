Военнослужащие получат деньги как за захват, так и за уничтожение вражеской техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Военнослужащие из Пермского края, принимающие участие в спецоперации, могут получить до 1 миллиона рублей за уничтожение вражеской техники. Также для участников СВО предусмотрены различные социальные льготы, напомнили власти Ленинского района Перми. Информация об условиях контрактной службы в армии размещена на сайте администрации.

«Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту. Денежное довольствие в зоне СВО: от 170 до 200 тыс. рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет); от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей (за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника)», — говорится в представленной чиновниками информации.

Также для военнослужащих предусмотрены кредитные и налоговые каникулы, программы реабилитации и адаптации при трудоустройстве и предоставлении жилья. Социальные гарантии распространяются и на семьи участников СВО: бесплатное обучение детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае начался набор контрактников в возрасте от 18 до 65 лет. Желающие служить в армии могут обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту в Перми по адресу ул. Монастырская, 53Б либо в военкоматы по месту жительства. Предполагается, что из числа контрактников будут сформированы новые батальоны для отправки в зону проведения спецоперации.

Участникам специальной военной операции положены различные социальные льготы и гарантии, напоминают власти Фото с сайта администрации Ленинского района Перми

За уничтожение или захват вражеской техники военнослужащим выплачивают от 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей Фото с сайта администрации Ленинского района Перми