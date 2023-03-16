16 марта 2023

Военный аналитик оценил потери военной техники ВСУ

Военный аналитик Михайлов: Украина потеряла вооружений на 150-200 миллиардов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина потеряла почти все запасы советской военной техники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время спецоперации безвозвратно потеряли техники и вооружений на 150-200 миллиардов долларов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Учитывая вложения еще Советского Союза и его партнеров в создании и покупке тех вооружений, можно примерно такую сумму выделять. Я бы сказал, что это около 150-200 миллиардов долларов, в которые теоретически вошла стоимость всего утилизированного за 13 месяцев военной техники и Вооруженными силами Украины», — сказал Александр Михайлов.

При этом, отметил эксперт, большую часть уничтоженной техники составляют запасы, оставшиеся со времен СССР. «Оружие, которое никто не считает, сколько оно стоит. А это около 400 танков, десятки боевых самолетов, тысячи бронемашин и легкой бронетехники еще советского производства либо произведенные на мощностях, оставшихся в Восточной Европе после распада коалиции Варшавского договора», — объяснил он.

Михайлов добавил, что помощь Запада сегодня можно оценить в 60-70 миллиардов долларов. «Мы знаем сумму около 60 миллиардов долларов было вложено в помощь Украине за прошлый год коллективным Западом. Сейчас эта сумма постоянно расширяется. То есть речь уже идет о более 70 миллиардов долларов, вложенных в вооружения, системы и комплексы, и вооружения, и боекомплект, и все сопутствующее военным действиям. Товары, вещи и изделия», — заключил военный аналитик.

Ранее издание Politico сообщило, что в ходе спецоперации погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих. Такие данные приводят официальные лица США. Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время спецоперации безвозвратно потеряли техники и вооружений на 150-200 миллиардов долларов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Учитывая вложения еще Советского Союза и его партнеров в создании и покупке тех вооружений, можно примерно такую сумму выделять. Я бы сказал, что это около 150-200 миллиардов долларов, в которые теоретически вошла стоимость всего утилизированного за 13 месяцев военной техники и Вооруженными силами Украины», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил эксперт, большую часть уничтоженной техники составляют запасы, оставшиеся со времен СССР. «Оружие, которое никто не считает, сколько оно стоит. А это около 400 танков, десятки боевых самолетов, тысячи бронемашин и легкой бронетехники еще советского производства либо произведенные на мощностях, оставшихся в Восточной Европе после распада коалиции Варшавского договора», — объяснил он. Михайлов добавил, что помощь Запада сегодня можно оценить в 60-70 миллиардов долларов. «Мы знаем сумму около 60 миллиардов долларов было вложено в помощь Украине за прошлый год коллективным Западом. Сейчас эта сумма постоянно расширяется. То есть речь уже идет о более 70 миллиардов долларов, вложенных в вооружения, системы и комплексы, и вооружения, и боекомплект, и все сопутствующее военным действиям. Товары, вещи и изделия», — заключил военный аналитик. Ранее издание Politico сообщило, что в ходе спецоперации погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих. Такие данные приводят официальные лица США. Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни отправит Украине первую партию истребителей МиГ-29, состоящую из четырех самолетов.
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